Суд не дал ход иска к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Суд оставил без движения иск ветерана Афганистана к Пугачевой на 1,5 млрд рублей

Савеловский районный суд Москвы оставил без движения иск адвоката и ветерана боевых действий в Афганистане Александра Трещева к певице Алле Пугачевой на 1,5 млрд рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

«Исковое заявление оставлено без движения», — говорится в суде.

В публикации говорится, что по закону у адвоката есть время, чтобы исправить недостатки и иск был принят к рассмотрению.

В иске Трещева говорится, что Пугачева дала интервью на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», в котором порочила президента РФ, армию и правоохранительные органы РФ, а также оскорбила российский народ, положительно высказавшись о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве.

Мужчина потребовал от суда признать высказывания Пугачевой «не соответствующими действительности и порочащими честь и достоинство истца как гражданина России, ветерана боевых действий и патриота своей страны».

