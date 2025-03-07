Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пугачева чуть не напала на журналистку на Кипре: «Я — патриотка, а ты нахалка»

Певица Алла Пугачева поругалась с журналисткой на Кипре и назвала ее нахалкой
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева поругалась с журналисткой на Кипре, которая пыталась взять у нее комментарий на улице. Видео инцидента публикует телеканал НТВ.

В ролике показано, как раздраженная Пугачева идет прямо на журналистку, а та ей кричит: «Не надо, пожалуйста, нападать, Алла Борисовна».

«Вы тупые, нахальные… Я — патриотка, а ты нахалка», — говорит певица представительнице СМИ перед уходом.

За конфликтной ситуацией, немного поодаль, наблюдал мальчик, чье лицо скрыто на видео. Не исключено, что Пугачева поссорилась с журналисткой на глазах у 11-летнего сына Гарри.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Недавно Алла Пугачева опубликовала пост, в котором поблагодарила фанатов за то, что они вместе с ней отмечали первое воскресенье весны. Она заявила, что душой находится рядом со своими поклонниками.

Ранее сообщалось, что пианист-пироман поджег дверь Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами