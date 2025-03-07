Пугачева чуть не напала на журналистку на Кипре: «Я — патриотка, а ты нахалка»

Певица Алла Пугачева поругалась с журналисткой на Кипре и назвала ее нахалкой

Певица Алла Пугачева поругалась с журналисткой на Кипре, которая пыталась взять у нее комментарий на улице. Видео инцидента публикует телеканал НТВ.

В ролике показано, как раздраженная Пугачева идет прямо на журналистку, а та ей кричит: «Не надо, пожалуйста, нападать, Алла Борисовна».

«Вы тупые, нахальные… Я — патриотка, а ты нахалка», — говорит певица представительнице СМИ перед уходом.

За конфликтной ситуацией, немного поодаль, наблюдал мальчик, чье лицо скрыто на видео. Не исключено, что Пугачева поссорилась с журналисткой на глазах у 11-летнего сына Гарри.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сегодня знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Недавно Алла Пугачева опубликовала пост, в котором поблагодарила фанатов за то, что они вместе с ней отмечали первое воскресенье весны. Она заявила, что душой находится рядом со своими поклонниками.

Ранее сообщалось, что пианист-пироман поджег дверь Noize MC (признан в РФ иностранным агентом).