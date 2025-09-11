На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в Грязи

Shot: Пугачева и Галкин сэкономили 180 млн рублей за замок в Грязи
true
true
true
close
maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сэкономили 180 миллионов рублей на замке в деревне Грязь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, дом не был зарегистрирован на кадастровой карте участка. Поэтому по бумагам Пугачева и Галкин платят налоги только за земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Ежегодно около 170 тысяч рублей.

Как отмечает Shot, при регистрации дома стоимостью 600 млн артисты должны были бы платить 2%, что около 12 млн рублей. За 15 лет после окончания строительства их долг составил бы 180 млн рублей.

10 сентября Алла Пугачева заявила о желании сделать из дома в Грязи музей любви. Журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) спросила у артистки, читает ли она новости о сносе своего замка в деревне Грязь, Подмосковье. Алла Пугачева иронично отметила, что с домом все в порядке.

Интервьюер также спросила о готовности и желании артистки вернуться жить в замок. Пугачева призналась, что «не загадывает» такие вещи.

Ранее Пугачева рассказала, почему вышла замуж за Киркорова.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами