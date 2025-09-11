Пугачева и Галкин избежали многомиллионных налогов за замок в Грязи

Певица Алла Пугачева и Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) сэкономили 180 миллионов рублей на замке в деревне Грязь. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, дом не был зарегистрирован на кадастровой карте участка. Поэтому по бумагам Пугачева и Галкин платят налоги только за земельный участок площадью 12 тысяч квадратных метров. Ежегодно около 170 тысяч рублей.

Как отмечает Shot, при регистрации дома стоимостью 600 млн артисты должны были бы платить 2%, что около 12 млн рублей. За 15 лет после окончания строительства их долг составил бы 180 млн рублей.

10 сентября Алла Пугачева заявила о желании сделать из дома в Грязи музей любви. Журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) спросила у артистки, читает ли она новости о сносе своего замка в деревне Грязь, Подмосковье. Алла Пугачева иронично отметила, что с домом все в порядке.

Интервьюер также спросила о готовности и желании артистки вернуться жить в замок. Пугачева призналась, что «не загадывает» такие вещи.

Ранее Пугачева рассказала, почему вышла замуж за Киркорова.