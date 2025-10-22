СМИ сообщили, что Пугачева уже давно не получает пенсию

KP.RU: Алла Пугачева уже больше года не получает пенсию

Певица Алла Пугачева больше года не получает пенсию. Выплаты заморозили еще в 2022 году после переезда артистки в Израиль, пишет KP.RU ссылкой на источники в консульстве.

«Сейчас Алла Пугачева не получает пенсию, поскольку с 2023 года пенсионерам, проживающим за пределами России, нужно раз в год подтверждать факт своей жизнеспособности», — сказали там.

Уточняется, что для разморозки выплат певице нужно приехать в Россию и обратиться в пенсионный фонд или прийти на прием к российскому консулу.

10 октября издание kp.ru сообщило, что Пугачева, которая уехала из России после начала специальной военной операции (СВО), получает пенсию в размере 67 тысяч рублей. По данным журналистов, в эту сумму входят пособие по старости и компенсационная выплата, которая начисляется за звание народной артистки СССР.

По данным Telegram-канала SHOT, недвижимость в подмосковной деревне Грязь остается в собственности Пугачевой и ее супруга Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом), и звездная пара не планируют ее продавать. По имеющейся информации, за особняком постоянно следит обслуживающий персонал, содержание которого обходится певице примерно в 500 тысяч рублей ежемесячно. При этом, как отмечает канал, замок постепенно «приходит в негодное состояние».

Ранее юрист оценил риск Пугачевой потерять бренд «Алла Борисовна».