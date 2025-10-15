На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пугачева вывела из России 46 млн рублей

SHOT: певица Алла Пугачева получает пенсию в России и выводит деньги за границу
Певица Алла Пугачева продолжает получать стабильный доход в России благодаря пенсионным выплатам. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Каждый месяц, сообщили источники канала, на счета Примадонны зачисляется более 105 тыс. рублей. В эту сумму входят: компенсация за звание народной артистки — в размере 41 тыс. 995 рублей, доплата за орден — 29 тыс. рублей и федеральные надбавки.

Таким образом, суммирует SHOT, годовой доход артистки составляет более 1,2 млн рублей без учета процентов по банковским вкладам.

«Деньги Примадонна сначала копит на банковских счетах, а потом выводит за границу. Одна из транзакций, к примеру, была на 46 млн рублей», — подчеркивается в публикации.

До этого юрист Александр Хаминский утверждал, что Пугачева продолжит получать пенсию в России, даже если откажется от гражданства. По мнению эксперта, лишить артистку пенсионных и авторских выплат невозможно, поскольку она получает государственные выплаты на законных основаниях.

После начала СВО Пугачева вместе с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и своими детьми уехали из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Комик попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

Ранее стало известно, что суд оставил без движения иск к Пугачевой на 1,5 млрд рублей.

