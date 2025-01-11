Шахназаров назвал Галкина «дешевкой» из-за изучения украинского языка

Журналист Михаил Шахназаров обратился на Rutube-шоу «Шах и Мат» к Максиму Галкину (признан в РФ иностранным агентом) из-за того, что комик сообщил об углубленном изучении им украинского языка.

«Про таких есть хорошее слово — «дешевка». И оно определяет тебя», — заявил Шахназаров.

Журналист напомнил, что до этого Галкин также учил латышский язык и иврит.

«Эх, можно пожелать только успехов. Главное — не возвращайся сюда», — подчеркнул Шахназаров.

8 января стало известно, что Максим Галкин учит мову с учительницей с Украины. На одном из своих выступлений комик сообщал, что хочет «обновить и углубить» свои знания украинского языка.

25 декабря юморист записывал сообщение на иврите, в котором поздравил жителей Израиля с с началом праздника Ханука. В комментариях интернет-пользователи отмечали, что Галкин стал лучше говорить на иврите: с русским акцентом, но понятно.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

Ранее сообщалось, что блогер Влад А4 улетел из России после выступления на прямой линии Путина.