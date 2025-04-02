Народная артистка России Алла Пугачева выпустила две песни о войне. Ее композиции опубликованы на YouTube.

Первая композиция называется «Поцелуи войны». Композитор Андрей Мисин написал к ней музыку, а слова придумал Андрей Ордынец. Песня рассказывает об ужасах боя и последствиях войны.

«Кого любит война. Тех целует она. Или миной стальной. Или пулей шальной. От волны, от взрывной. Не спастись глубиной. Тех целует война. Кого любит. Кого любит она», — поется в песне.

Второй трек «Мама» исполнен от лица матери, которая горюет по сыну, которого не стало на фронте. Музыку к ней написал Андрей Мисин. Сама Пугачева стала автором лирики.

«Как я могла отпустить тебя, сын. Как могла. В этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали. Сердце вдруг стало невмочь. А ты снишься, снишься мне. Каждую ночь», — говорится в композиции.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. Их видели в Латвии и Франции, однако основным местом проживания остается Израиль, где дети посещают частную гимназию. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

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