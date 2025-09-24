На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Барецкий предложил сделать в замке Пугачевой тюрьму для иноагентов

Шоумен Барецкий выступил против создания храма из замка Пугачевой
Скажи Гордеевой/YouTube

Шоумен Стас Барецкий заявил порталу «Страсти», что замок Аллы Пугачевой в деревне Грязь нельзя отдавать РПЦ.

Барецкий выступил против идеи лидера движения «Россия Православная» Михаила Иванова сделать храм из дома Пугачевой. По мнению шоумена, это место абсолютно не подходит для священного места.

Шоумен предложил сделать из особняка Пугачевой тюрьму.

«Там мы будем содержать в жесточайших условиях провинившихся иноагентов. Можно открыть крематорий, они смогут там работать как осужденные. Но марать святую церковь, открывая там приход, нельзя», — заявил Барецкий.

В августе 2024 года Стас Барецкий сообщил, что хочет сделать российский Диснейленд из замка Пугачевой. Шоумен рассказывал, что начал закупать оборудование для сооружения американских горок. Он также планировал сделать на территории замка зоопарк. И хотел разместить там комнату смеха «Кривые зеркала», юнатские кружки и открыть там «музей пыток».

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с супругом Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У пары есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее Цыганова призвала запретить Пугачевой произносить слово «родина».

