«Восхваляла Дудаева». С Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей

С певицы Алла Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей. Такое исковое заявление сразу в два московских суда отправил адвокат Александр Трещев, известный по делу о «голой вечеринке». Юрист возмутился тем, что артистка восхваляла Джохара Дудаева — лидера чеченских сепаратистов. Однако в профессиональном сообществе сомневаются, что суд встанет на сторону истца.

Адвокат и ветеран боевых действий в Афганистане Александр Трещев требует через суд взыскать с эстрадной певицы Аллы Пугачевой 1,5 млрд рублей, пишут «Известия».

В исковом заявлении юрист возмутился тем, что артистка в недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) положительно охарактеризовала первого президента самопровозглашенной Чеченской Республики Ичкерия (запрещенная в РФ террористическая организация) Джохара Дудаева, ликвидированного в 1996 году ударом бомбардировщика Су-24.

«Особенно мне запомнилась первая чеченская [война], потому что я знала Джохара Дудаева. Он настолько был приличный, порядочный, интеллигентный, красивый человек… А жена какая! Художница, писательница, политик… Она звонила мне, думала, как будто я чем-то могу помочь. А чем я могла помочь? Ничем. Мне сейчас даже стыдно ей привет передать», — сказала Пугачева.

Трещев считает, что высказывание Пугачевой и ее критические замечания в адрес российских властей оскорбили ветеранов боевых действий. В случае удовлетворения иска юрист намерен направить полученные деньги на поддержку ветеранов, а себе оставить символический 1 рубль в качестве компенсации.

В беседе с РИА Новости Трещев уточнил, что подал иск о защите чести и достоинства, поскольку воспринял слова певицы «на свой счет».

«В интервью она позволила себе порочить честь нашего президента, усомниться в правильности принятых им решений в качестве Верховного главнокомандующего, а также оскорбить армию и правоохранительные органы, при этом восхваляя Джохара Дудаева», — пояснил адвокат.

Исковое заявление направлено сразу в два московских суда. По словам Трещева, рассматриваться заявление будет в том суде, который первым его зарегистрирует.

«Фантастическое требование»

Маловероятно, что Трещев действительно получит через суд запрашиваемую сумму денег, считает адвокат Сергей Жорин. По его мнению, цель юриста — это пиар.

«Сказать, что у иска нет перспектив, — ничего не сказать. В российском законодательстве действительно предусмотрена возможность взыскания компенсации морального вреда (статьи 151 и 1101 ГК РФ). Но есть важные нюансы: надлежащим истцом может быть только лицо, которому причинены нравственные страдания; чтобы заявить иск, нужно доказать, что именно ты испытал моральный вред», — отметил Жорин в беседе с изданием «Страсти».

Адвокат обратил внимание на то, что защищать «чувства» других без их согласия нельзя, поскольку закон этого не допускает. В связи с этим исковое заявление, вероятно, оставят без рассмотрения, продолжил Жорин.

«А требование о взыскании 1,5 млрд рублей выглядит и вовсе фантастическим», — резюмировал он.

В прошлом году адвокат Трещев направил в Таганский суд Москвы исковое заявление с требованием к компании МТС о компенсации $1 млрд за резонансную «голую вечеринку» блогера Анастасии Ивлеевой в московском клубе «Мутабор».

Адвокат настаивал, чтобы оператор перевел эту сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». При этом в компании МТС подчеркивали, что не имеют отношения к скандальному мероприятию, не являются «его спонсором или организатором». В итоге суд отказал в удовлетворении исковых требований. При этом сам истец на судебное заседание не прибыл.

«Базар лицемерия»

В беседе с Гордеевой Пугачева откровенно рассказала о своем отъезде из России, жизни в эмиграции и отношении к коллегам. Помимо этого, певица заявила, что страна ее предала. Интервью, выпущенное 10 сентября, вызвало неоднозначную реакцию в обществе, и многие подвергли артистку критике.

«Родина ее не предавала! Это был исключительно ее выбор. Просто она жила в ситуации, где ее превозносили, где есть она и есть все остальные. А потом этого не стало», — заявил продюсер Иосиф Пригожин.

Также он усомнился в честности артистки и напомнил, что святых нет — у всех свои скелеты в шкафу, пишет Daily Storm.

В свою очередь военный корреспондент Александр Коц назвал артистку «старым и больным» человеком «с термальной стадией чувства собственного величия».

«Ни один из этих статусов не претендует на то, чтобы тебя воспринимали как что-то серьезное, на чьи слова можно реагировать возмущением, гневом, злостью или одобрением. Никак не надо реагировать», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя интервью Пугачевой, провела параллель с романом Уильяма Теккерея «Ярмарка тщеславия». По ее словам, беседа Примадонны с журналисткой больше напоминает «базар лицемерия».

Однако заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что не понимает критики в адрес Пугачевой.

«Кто вообще и какое право имеет осуждать или обсуждать Пугачеву? Каждый человек принимает для себя решение — живет и работает там, где хочет <...> Это чистое безобразие говорить про нее неприятные вещи. Люди совершенно обнаглели и не понимают истину своих поступков», — сказала она в беседе с порталом Sport24.