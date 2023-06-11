«Ни продать, ни переписать». Появилась информация об аресте особняка Галкина* и Пугачевой

Telegram-канал Mash сообщил, что «замок» Максима Галкина* и Аллы Пугачевой вот уже пять лет как находится под арестом из-за проблем с уплатой налогов. Таким образом особняк нельзя продавать или переписать на кого-то другого. Шоумен Стас Барецкий с апреля утверждает, что он купил дом за 450 млн руб. На прошлой неделе он подтвердил свое заявление и пообещал в скором времени устроить на территории этого замка пресс-конференцию для журналистов. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Арестовали из-за долгов

Замок пародиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и певицы Аллы Пугачевой в деревне Грязь Одинцовского района Московской области оказался арестованным, выяснил Telegram-канал Mash. Здание невозможно ни продать, ни на кого-то переписать из-за проблем с налогами.

По информации канала, в 2018 году Галкина несколько раз вызывали в суд из-за разбирательств по уплате налогов. Каждый раз речь шла о небольших деньгах, но совокупно сумма сложилась достаточно большая, и в итоге дом артиста арестовали. В том числе санкция подразумевает запрет на любые действия по распоряжению объектом. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Особняк площадью в 4 тыс. кв. м находится под арестом вот уже более пяти лет. Все это время имущество, как написали в Mash, не интересовало собственников, однако недавно пара захотела продать свою подмосковную недвижимость.

Барецкий VS бизнесмен

Собственником здания по документам является Галкин. По данным СМИ, он хотел бы получить за продажу особняка 1 млрд руб. По оценке риелторов, особняк стоит 500 млн руб. Всего в шестиэтажном замке 20 комнат, один бассейн, подземный гараж. Каждый месяц пара оплачивает услуги охраны здания (500 тыс. руб.), уборку бассейна (150 тыс. руб.). Также среди статей расходов — зарплата горничной и садовника.

В конце апреля 2023 года шоумен Стас Барецкий заявил в эфире радиостанции «Говорит Москва», что он вместе с партнерами по ритуальному бизнесу купил этот замок за сумму около 450 млн руб. «Я еще и до этого говорил, что собираюсь покупать замок. Просто мы вели переговоры, все серьезно, торговались. А сейчас сделка прошла, соответственно, я смело могу об этом говорить», — сказал тогда Барецкий. Он подчеркнул, что в ходе переговоров Пугачеву смущали планы новых владельцев оборудовать на базе замка ритуальный центр с крематорием.

Затем продюсер Сергей Дворцов в беседе с «Газетой.Ru» назвал фейком словам Борецкого о покупке особняка. Продюсер призвал шоумена показать подтверждающие покупку документы. По его словам, замок в конце марта 2023 года купил крупный бизнесмен, который заплатил за дом 1 млрд руб. По информации Дворцова, этот мужчина уже живет в этом замке.

Ясности нет

На прошлой неделе, комментируя всплывшую со слов близких певицы информацию о том, что она приняла решение не продавать дом, Барецкий заявил «Газете.Ru», что сделка по покупке замка уже состоялась. Шоумен пообещал в скором времени провести в особняке пресс-конференцию для журналистов. На тот момент он ждал, пока Пугачева вывезет свои вещи, чтобы завозить и устанавливать там оборудование для крематория.

Mash сообщил о намерении Пугачевой продать свою подмосковную недвижимость в начале октября 2022 года. После этого в СМИ начала поступать противоречивая информация. Например, депутат Роман Худяков рассказал, что один известный человек из шоу-бизнеса хотел купить особняк за 700 млн руб., но ему отказали. В конце декабря 2022 года газета kp.ru со ссылкой на эксперта по недвижимости Арину Лац написала, что Пугачева и Галкин сняли с продажи свой замок из-за низкого спроса. Сама певица никогда не подтверждала и не опровергала информацию о желании продать дом.

По последним данным, Пугачева вместе с Галкиным находятся в Израиле. Туда они уехали после начала спецоперации на Украине. В России певицу проверяли по статье о дискредитации российской армии. Галкина признали иноагентом из-за «осуществления политической деятельности».