С Пугачевой потребовали 1,5 млрд рублей из-за интервью

SHOT: адвокат Трещев подал в суд на Пугачеву после ее слов о Дудаеве

Адвокат и участник боевых действий в Афганистане Александр Трещев подал в суд на певицу Аллу Пугачеву после ее интервью, в котором она положительно высказалась о главе самопровозглашенной Ичкерии Джохаре Дудаеве. Об этом сообщает Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Трещев посчитал, что высказывания артистки о Дудаеве, которого она назвала «порядочным человеком», а также ее критика действий российских властей оскорбили его самого и других участников боевых действий. Адвокат требует от певицы 1,5 млрд рублей компенсации морального вреда. Он отметил, что в случае удовлетворения иска намерен направить полученные средства на поддержку ветеранов, оставив себе лишь один рубль.

В недавнем интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) Пугачева выразила сожаление, что не смогла ничего сделать для того, чтобы Дудаев был жив.

Первый президент самопровозглашенной Чеченской республики Ичкерия Джохар Дудаев был ликвидирован в ночь на 22 апреля 1996 года в районе села Гехи-Чу, примерно в 30 километрах от Грозного.

Согласно общепринятой версии, российские спецслужбы вычислили его местонахождение по сигналу спутникового телефона во время разговора с депутатом Константином Боровым, после чего по позиции Дудаева был нанесен удар бомбардировщика Су-24.

