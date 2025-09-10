На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пугачева рассказала, почему вышла замуж за Киркорова: «Не может быть в обиде»

Певица Пугачева заявила, что вышла замуж за Киркорова по просьбе его матери
close
Юрий Сомов/РИА «Новости»

Певица Алла Пугачева призналась в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом), что вышла замуж за Филиппа Киркорова по просьбе его матери.

Пугачева рассказала, что все в ее окружении попросили «помочь Филиппчику» и сделать его популярным артистом. Певица отметила, что хоть и не любила отца коллеги Бедроса, она хорошо относилась к его матери – Виктории. Певица не раз навещала женщину, когда та была больна раком.

«(Виктория) мне ставит кассету, а он (Филипп) там поет какую-то песенку в штанах в горох, тут перья и что-то еще. Она говорит: «Ну что это? Подскажи ему! Скажи ему что-нибудь!». Когда она совсем плохая была, она сказала: «Прошу, не оставляй его. Помоги ему, будь с ним. Будь как мать ему». Тяжело вспоминать», — поделилась Примадонна.

По словам Пугачевой, тогда она решила, что за три года поднимет Киркорова, а затем расстанется. Певица уверена, что сейчас бывший муж на нее не обижен.

«Он не может быть на меня обижен. Я дала ему все, что могла. А что он мне мог дать? Не знаю, он только насмехается надо мной в КВН или чем-то еще. В принципе, видно, что он благодарен мне», — рассказала артистка.

Ранее Дмитрий Дибров оставил жену без имущества и денег после развода.

