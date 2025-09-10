На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пугачева ответила на вопрос о предательстве Родины

Певица Пугачева заявила, что уехала из России из-за оскорблений
true
true
true
close
Скажи Гордеевой/YouTube

Народная артистка СССР Алла Пугачева в интервью журналистке Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) ответила на вопрос о предательстве Родины. Интервью с 76-летней певицей опубликовано на YouTube.

По словам Пугачевой, ее действительно называют предателем России, однако себя она предателем не считает и не считает, что «бежала» из страны, как о ней иногда пишут.

«Как нужно ненавидеть страну, чтобы из нее бежали, что там, тюрьма какая-то? [У этих обвинений] другой контекст: что страна меня кормила, поила, лелеяла, пестовала, давала награды, а я повернулась и уехала. А то, что я работала, училась — не считается. Но человек имеет право уехать, чтобы его не оскорбляли», — сказала она.

При этом, подчеркнула Пугачева, она знала, что оскорблений не избежать. Певица отметила, что артистки Лидия Русланова и Клавдия Шульженко уговаривали ее оставить сцену в 60 лет, потому что после этого якобы начнутся попытки избавиться от Пугачевой.

«Со сцены и даже с политической арены надо сваливать вовремя. А что я предала? Я давно сказала, что могу покинуть Родину только в одном случае — если Родина меня предаст. Она меня предала, но меня не предают миллионы поклонников», — заключила она.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) и Пугачева уехали из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Пара официально зарегистрировала отношения 24 декабря 2011 года, а через шесть лет знаменитости обвенчались. Они никогда не скрывали, что прибегли к услугам суррогатной матери.

Накануне психолог предрек проблемы с адаптацией детей Пугачевой за рубежом.

Ранее Лариса Долина назвала своего любимого певца.

