«Поднимает вопросы, связанные с политикой». Суд рассказал, почему Галкина признали иноагентом

Юморист Максим Галкин* использует концерты, которые дает за границей, для пропаганды антироссийских идей, говорится в судебных документах. Кроме того, как утверждает Центр «Э», он ведет политическую деятельность в интересах иностранного источника финансирования. Сам Галкин заявил, что никогда не занимался политической деятельностью, а статус иноагента существенно нарушает его права и свободы. Он обжаловал его в Верховном суде.

Российский юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) использует свои зарубежные концерты для продвижения антироссийских идей. Об этом говорится в судебных материалах, с которыми ознакомился ТАСС. Согласно документам, Галкин, гастролируя за пределами России, в том числе, «поднимает вопросы, связанные с внутренней и внешней политикой» страны. Эти обстоятельства, по мнению суда, указывают на иностранную поддержку его политической деятельности.

Проверка, проведенная Центром противодействия экстремизму, подтвердила участие Галкина в политической деятельности в интересах иностранных источников. В материалах суда указано, что сотрудники МВД зафиксировали публикации Галкина в социальных сетях и на интернет-ресурсах, где он «распространяет недостоверные сведения, затрагивающие специальную военную операцию».

Минюст, исходя из представленных данных, пришел к выводу, что артист находится под иностранным влиянием, что и стало основанием для признания его иностранным агентом.

Сам Максим Галкин не согласен с решением Минюста и считает его нарушающим его права и свободы. В поданном иске артист утверждает, что никогда не занимался политической деятельностью, а его выступления и публикации носят исключительно культурный и художественный характер. Галкин настаивает, что включение его в реестр иноагентов представляет собой вмешательство в его право на свободу самовыражения, а также нарушает его право на неприкосновенность частной жизни. Кроме того, он указывает, что присвоение статуса иноагента негативно сказывается на его профессиональной деятельности.

Однако суд не принял доводы артиста. В ходе рассмотрения дела суд получил доказательства того, что Галкин, несмотря на свои заявления, активно занимается политической деятельностью. В решении суда указано, что юморист использует свои концерты для выражения взглядов, которые противоречат официальной позиции российских властей. Суд также отметил, что иностранные площадки, предоставленные Галкину для выступлений, способствуют распространению его антироссийских взглядов за границей.

Первая и апелляционная инстанции отклонили иск Галкина, поддержав позицию Минюста. В настоящее время артист обжаловал эти решения в Верховном суде РФ. Судебное разбирательство продолжается, жалоба Галкина на рассмотрении.

Максим Галкин, ранее популярный ведущий на Первом канале и «России-1», после начала СВО покинул страну и сейчас проживает с Аллой Пугачевой и детьми в Израиле. В сентябре 2022 года его включили в реестр иностранных агентов. Несмотря на судебные разбирательства, он продолжает давать концерты в разных странах.