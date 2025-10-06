Максим Галкин продал редкий седан Bentley Arnage

Телеведущий Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) избавился от редкого седана Bentley Arnage, который находился в его владении с 2003 года, сообщает РИА Новости.

«Галкин более 20 лет владел автомобилем Bentley Arnage 2000 года выпуска с двигателем 6,75 литра. В марте этого года авто выставлялось на продажу, и в этот же период у него сменился собственник, а также госномер», — сообщает агентство.

Стоимость такого авто, согласно данным сервиса «Avito Авто», с которыми ознакомилось РИА Новости, варьируется от 2,3 до 4,5 миллиона рублей.

До этого Галкин рассказал подробности ДТП со своим участием. Соответствующее видео комик опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«Я ехал на велосипеде по всем правилам, <…> ноль промилле в крови, по главной дороге, но, к сожалению, автолюбитель, который ехал по боковой, по не главной, выскочил на главную, не затормозив, и я в него впилился», — рассказал Галкин.

На видеозаписи артист также показал загипсованную руку и отметил, что продолжает давать концерты.

Ранее врач не исключил, что у Галкина перестанет двигаться рука после ДТП.