На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Кипр окончательно отверг Примадонну»: Пугачева готовится к переезду

«КП»: Пугачева купила дом в Софии за 50 млн рублей, чтобы сбежать от папарацци
true
true
true
close
YouTube

Певица Алла Пугачева приобрела недвижимость в Болгарии стоимостью около 50 млн рублей, куда планирует переехать в надежде на уединение. Об этом сообщает kp.ru.

Вилла Пугачевой расположена в закрытом коттеджном поселке на южном склоне Приплата — в 10  минутах езды от центра Софии. Ее площадь составляет 230 кв. м., а размер самого участка — около 220 кв. м. В доме — три спальни, два санузла и просторная гостиная. На террасе, откуда открывается вид на горы, планируется обустроить бассейн и цветущий сад.

Сейчас в доме ведутся отделочные работы. По информации СМИ, Пугачева с семьей намерена переехать в 2026 году.

В последнее время, отмечает автор статьи kp. ru, жизнь Аллы Пугачевой на Кипре «была не из легких»: папарацци выяснили, где она проживает, и в Лимасоле ей не давали покоя.

«Очевидно, что Кипр окончательно отверг Примадонну с семьей», — подчеркивается в публикации.

Также СМИ раскрывают, что в Болгарии уже обосновались многие знаменитости из русскоязычного сообщества, среди которых Лариса Гузеева, Лариса Удовиченко и Лера Кудрявцева.

Ранее сообщалось, что в России ищут кузена Ивана Дорна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами