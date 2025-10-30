«Кипр окончательно отверг Примадонну»: Пугачева готовится к переезду

«КП»: Пугачева купила дом в Софии за 50 млн рублей, чтобы сбежать от папарацци

Певица Алла Пугачева приобрела недвижимость в Болгарии стоимостью около 50 млн рублей, куда планирует переехать в надежде на уединение. Об этом сообщает kp.ru.

Вилла Пугачевой расположена в закрытом коттеджном поселке на южном склоне Приплата — в 10 минутах езды от центра Софии. Ее площадь составляет 230 кв. м., а размер самого участка — около 220 кв. м. В доме — три спальни, два санузла и просторная гостиная. На террасе, откуда открывается вид на горы, планируется обустроить бассейн и цветущий сад.

Сейчас в доме ведутся отделочные работы. По информации СМИ, Пугачева с семьей намерена переехать в 2026 году.

В последнее время, отмечает автор статьи kp. ru, жизнь Аллы Пугачевой на Кипре «была не из легких»: папарацци выяснили, где она проживает, и в Лимасоле ей не давали покоя.

«Очевидно, что Кипр окончательно отверг Примадонну с семьей», — подчеркивается в публикации.

Также СМИ раскрывают, что в Болгарии уже обосновались многие знаменитости из русскоязычного сообщества, среди которых Лариса Гузеева, Лариса Удовиченко и Лера Кудрявцева.

