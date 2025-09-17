Захарова высказалась об интервью Пугачевой

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова певицы Аллы Пугачевой о лидере чеченских сепаратистов Джохаре Дудаеве, привела стих из Библии: «Не сотвори себе кумира». Свое мнение дипломат высказала в эфире радио «Sputnik».

10 сентября журналистка Катерина Гордеева (признана в РФ иностранным агентом) выпустила интервью с Пугачевой, в рамках которого певица, среди прочего, назвала Джохара Дудаева «порядочным и интеллигентным» человеком. После этого организация «Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией» направила петицию к президенту России Владимиру Путину с требованием лишить певицу звания народной артистки.

По словам Захаровой, в словах Пугачевой нет ничего мудрого, мудрость заключается в том, чтобы «не сотворить себе кумира». Дипломат призвала не наделять людей теми качествами, которых у них никогда не было, и не придумывать, что человек «может стать гуру по всем вопросам».

Представитель МИД подчеркнула, что не надо очаровываться, нужно трезво смотреть на вещи. Она отметила, что если человек прекрасно поет или танцует, это не означает, что он будет хорошо разбираться в судьбе других людей.

Ранее Пугачева намекнула, что жалеет о данном Катерине Гордеевой интервью.