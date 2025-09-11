На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пугачева о Газманове: «Всегда поддерживал тех, у кого сила и деньги»

Певица Алла Пугачева вспомнила, что помогла Газманову вернуть голос
Скажи Гордеевой/YouTube

Певица Алла Пугачева осудила в интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом) коллегу Олега Газманова за то, что тот не поддержал ее после отъезда из России. При этом Примадонна заявила, что была не удивлена тем, что артист поддержал российскую власть.

«Газманов всегда поддерживал тех, у кого есть сила, власть и деньги. <…> Олежка такой… Но то, что он гонит на нашу семью, меня, конечно, удивляет. Не такой уж он примитивный человек… Неужели тебе ничего хорошего про нас не сказать? Лично про меня даже», — заявила исполнительница.

Пугачева вспомнила, что познакомилась с Газмановым, когда тот принес ей пару песен. Он признавался, что будет благодарен артистке за их исполнение. Сам артист в тот момент не мог работать голосом, поскольку он был у него сорван. Газманов на протяжении нескольких лет страдал от хрипоты.

«Я его привела в поликлинику Большого театра, где были замечательные специалисты. И через какое-то время ему вернули голос. Я была очень рада за него! А потом он пришел и сказал: «Теперь я могу спеть!». Отдала ему эти песни, а потом подпевала ему», — заявила Пугачева.

После начала специальной военной операции на Украине Галкин и Пугачева уехали из России в Израиль. Сейчас знаменитости активно путешествуют по миру. У супругов есть израильские паспорта, а также гражданство Кипра.

Ранее сообщалось, что РПЦ может отлучить Пугачеву от причастия из-за фиктивного брака с Киркоровым.

