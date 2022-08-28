Пугачева вернулась в Россию. И будет «наводить порядок» в головах

Эстрадная певица Алла Пугачева вернулась в Россию — полгода назад она уезжала в Израиль. Артистка сообщила, что намерена «навести порядок» в головах, в том числе и в своей. Концертов давать она пока не планирует. Что касается детей, 1 сентября они пойдут в школу, к которой уже готовы. Ранее СМИ писали, что Примадонна вернулась в Россию без супруга Максима Галкина и детей.

Дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видео встречи с певицей Аллой Пугачевой. Запись размещена на странице кутюрье в Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией). Артистка намекнула, что давно находится в России.

«Глазам не верю, неужели в самом деле?» – удивился кутюрье.

«Да. И уже давно, я просто не могла никак собраться. А ты читаешь, что меня нет?» – спросила в ответ артистка, выходя из машины. Гуляев признался, что «ничего не читает».

Информацию о возвращении Пугачевой подтвердила и ее концертный директор Елена Чупракова. «Алла Борисовна приехала давно уже, о чем сказала Гуляеву», – цитирует Чупракову РБК.

По словам помощницы, Примадонна пока не планирует давать концерты.

После этих сообщений «Известия» опубликовали видео с Аллой Пугачевой, прогуливающейся по улице Никольской в Москве. Звезда рассказала, чем планирует заняться после возвращения из Израиля: «Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове».

На вопрос журналиста «Известий» о том, пойдут ли ее дети в школу 1 сентября, она отметила, что «у них ножки есть, здоровые, пойдут». По ее словам, они готовы к учебе.

Ранее СМИ сообщали, что певица вернулась из Израиля в Москву без мужа Максима Галкина и детей.

Художник Никас Сафронов прокомментировал «Комсомольской правде» возвращение певицы на родину. Он выразил мнение, что в этом нет ничего особенного, так как Пугачева гражданка России.

«Это ее право: съездила в отпуск, поправила здоровье. Она и не говорила никогда, что эмигрировала. Фактически мы с ней и не расставались: она никогда не отказывалась от России», – подчеркнул он.

Сообщения о том, что Примадонна уехала из России вместе с семьей, появились вскоре после начала спецоперации РФ на Украине. Пугачева подчеркивала, что «каникулы, отпуск и лечение не считаются эмиграцией». Позже она рассказала, что планирует вернуться из Израиля к началу учебного года.

Сама певица никак не комментировала спецоперацию. Ее муж в апреле осудил действия России. Судя по соцсетям артиста, сейчас у него концертный тур по Европе.

23 августа — в День украинского флага — Галкин выступил в Польше в сине-желтом костюме.

Помимо кадров с Пугачевой, 27 августа в соцсетях появилось видео с Валерием Меладзе — он одним из первых среди российских звезд осудил начало военной спецоперации на Украине.

Как следует из записи Telegram-канала ВЧК-ОГПУ, Меладзе выступил в Москве. Позже стало известно, что певец стал участником концерта в диско-клубе «Радуга».

В мае его пришлось опровергать свой отъезд во Францию — разместил пост с печатью «фейк» поверх сообщения об эмиграции. В августе СМИ сообщали, что он выступал в Монако.