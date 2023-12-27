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СКР пересмотрит дело Галкина

Следственный комитет проведет повторную проверку Галкина и Пугачевой

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maxgalkinru/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Следственный комитет России проведет повторную проверку высказываний Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) и Аллы Пугачевой в контексте возможной дискредитации российской армии. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

С просьбой пересмотреть дело в Следственный комитет обратились представители гражданского общества из объединения «Зов народа» — они обратили внимание на некоторые высказывания Галкина и Пугачевой, которые могут быть квалифицированы как дискредитация российской армии.

В частности, СКР были представлены фрагменты выступлений Галкина в Анталье и Лимассоле, в которых артист прямо говорит о спонсировании Вооруженных сил Украины и высмеивает атаки украинских дронов на Москву.

До этого Следственный комитет не нашел достаточных оснований для возбуждения уголовного дела в отношении артистов и супружеской пары Аллы Пугачевой и Максима Галкина.

Решение СКР вызвало возмущение в социальных сетях.

Ранее Максиму Галкину нашли замену в шоу «Лучше всех!».

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