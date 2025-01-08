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Галкин учит мову с учительницей из Украины, чтобы углубить свои знания языка

Комик Максим Галкин похвастался своими знаниями украинского языка на концерте
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maxgalkinru/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Комик Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) заговорил на украинской мове на одном из своих концертов за границей, тем самым продемонстрировав слушателям свои успехи в изучении языка. Видео с выступления артиста опубликовал Telegram-канал «Хуже и не скажешь».

Юморист признался, что планирует «обновить и углубить» свои знания украинского. Для этого, поделился Галкин, он берет уроки у носительницы языка, учительницы из Украины.

После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин вместе с Пугачевой и детьми уехал из России. С февраля 2022 года комик давал концерты за рубежом, а затем переехал в Израиль.

Летом 2024 года сообщалось о том, что Галкин спел песни Ротару на украинском языке на свадьбе, которая проходила в Италии. Издание RT сообщало, что гонорар юмориста за выступление составил €100 тысяч (около 9 млн 575 тыс. рублей по текущему курсу. — «Газета.Ru»).

В октябре СМИ писали, что Галкин связывался с украинскими продюсерами, чтобы обсудить свои частные выступления у местных олигархов. Также в сети опубликовали видео, как Галкин продемонстрировал слушателям свои знания украинского языка на одном из своих концертов в Нью-Йорке.

Ранее появилась информация, что Земфира (признана в РФ иностранным агентом) отказалась от критики России из-за боязни запрета на въезд в ОАЭ.

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