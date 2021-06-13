Названы главные причины обращения россиян в микрофинансовые организации

Названы причины, по которым россияне обращаются за займом в микрофинансовые организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Робот Займер».

Выяснилось, что 24,7% опрошенных обращаются за крупными займами в МФО из-за отказа в банковском кредитовании, остальные 75% выбирают микрозайм по собственному желанию.

Россияне объясняют свой выбор возможностью быстрого получения крупной суммы без посещения офиса кредитора (28,4%), а также рекомендациями близких, ранее пользовавшихся услугами сервисов онлайн-кредитования (18,4%).

Еще 16,2% заявили, что их привлек гибкий график погашения микрозайма, каждый десятый положительно оценил финансовую технологию выдачи заемных средств без предоставления большого пакета документов, а около 1,6% назвали другие причины.

«Типичные заявители на получение аналогов банковских кредитов — крупных микрозаймов — молодежь в возрасте до 30 лет. Их около 55%. Обычно это холостые мужчины технических профессий, в 85% случаев — наемные работники с невысоким, но стабильным заработком», — говорится в исследовании.

Чаще всего таким заемщикам требуется займ до 60 тыс. руб., а кредитные карты им не подходят.

Ранее эксперты рассказали, как часто россиянам одобряют выдачу микрозаймов.