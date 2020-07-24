Россия возобновляет международное авиасообщение

Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что Россия с 1 августа возобновляет международное авиасообщение, которое было прекращено из-за пандемии коронавируса, передает РИА «Новости».

Первые рейсы будут выполняться из аэропортов столицы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-На-Дону.

По словам главы правительства, возобновление полетов поможет вернуть граждан России, которые остались за рубежом из-за пандемии.

Границы россиянам первыми открывают Великобритания, Турция и Танзания, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

Она добавила, что этот список будет постепенно расширяться.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что главным принципом открытия российских границ является взаимность.

Российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта из-за пандемии коронавируса.

С 31 марта страна уменьшила количество вывозных рейсов по возвращению граждан на родину и установила ограничения на количество прибывающих в Россию пассажиров.