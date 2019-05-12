Польша отказалась переходить на евро

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Глава польской правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что Польша не собирается переходить на евро. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Варшава сможет перейти на евро после того, как ее экономика достигнет уровня Германии.

Он также добавил, что польский злотый «защищает» экономику страны.

Качиньский подчеркнул, что в настоящее время Польше не может «отказаться от злотого».

Ранее СМИ сообщили, что Польша не сможет побороть газовую зависимость от России.