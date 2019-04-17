Медведев заявил о сокращении на $60 млрд внешнего долга России
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе отчета о работе правительства в Государственной думе заявил, что внешний долг России в 2018 году сократился более чем на $60 млрд.
Также глава российского кабмина заявил об увеличении международных резервов России почти на $30 млрд.
Реклама
«И одновременно более чем на $60 млрд сократили внешний долг», — заявил Медведев.
Премьер Дмитрий Медведев в Госдуме подводит итоги работы своего кабинета в 2018 году. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления главы правительства.