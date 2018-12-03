Иран разъяснил свою позицию по выходу из ОПЕК

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Представитель Ирана в Организации стран экспортеров нефти (ОПЕК) Хосейн Каземпур Ардебили заявил, что страна не намерена выходить из состава организации. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на интервью Ардебили агентству Bloomberg.

При этом представитель подчеркнул, что Иран не намерен сокращать добычу нефти.

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«Разумеется, никто не просит Иран (сокращать добычу нефти. — «Газета.Ru»), потому что наша позиция очень ясна: до тех пор, пока США будут подвергать нас санкциям, мы не собираемся сокращать добычу нефти», — рассказал Ардебили.

Ранее стало известно, что Катар решил выйти из состава ОПЕК.