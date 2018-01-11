Минфин выступил за легализацию торговли криптовалютами на официальных биржах

Заместитель министра финансов Алексей Моисеев заявил, что Минфин поддерживает легализацию торговли криптовалютами на официальных биржах. Об этом сообщает RNS.

«По итогам обсуждения на общественном совете был высказан ряд замечаний, которые мы сейчас дорабатываем. Первое — что мы никак не отрегулировали вопрос, связанный с циркуляцией существующих криптовалют, то есть по сути купля-продажа биткоинов, грубо говоря. Не хотим ограничивать и зарегулировать, но какие-то рамки поставим. У кого они (криптовалюты – «Газета.Ru») есть, ничего не будет. Общая идея, что надо будет покупать-продавать на официальных биржах, как это будет декларироваться, легализовываться», — сказал Моисеев.

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Он также добавил, что на данный момент список подобных торговых площадок еще не определен.

Ранее сообщалось, что Минфин намерен внести в Госдуму законопроект о криптовалютах в феврале.