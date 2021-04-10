Украинский военный получил ранение в Донбассе

Украинский военнослужащий из состава объединенных сил получил пулевое ранение в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу оперативно-тактической группы «Восток».

Отмечается, что силовику была оперативно предоставлена первая медицинская помощь, его госпитализировали. Состояние здоровья пострадавшего оценивается как средней степени тяжести.

По данным службы, информацию о случившемся украинские силовики предоставили представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Украина готова к полномасштабным боевым действиям в Донбассе. По его словам, об этом свидетельствует большое количество боевой техники и солдат, которое Киев в последнее время стягивает к линии соприкосновения.

В Киеве в свою очередь заверили, что не имеют планов по насильственному «освобождению» региона и остаются приверженными политико-дипломатическому пути урегулирования конфликта.

Полный запрет на ведение огня вступил в силу в Донбассе 27 июля 2020 года. Сторонам конфликта нельзя использовать беспилотники вблизи линии соприкосновения, размещать вооружение в населенных пунктах. Кроме того, запрещается совершение наступательных и разведывательно-диверсионных действий.