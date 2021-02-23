Украинский школьник поругался с военным из-за русского языка

В городе Днепр школьник на уроке патриотического воспитания поругался с военнослужащим из-за того, что военный хотел поговорить на русском языке. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что инцидент произошел 18 февраля. Представители семи вузов вооруженных сил Украины проводили мероприятие, на котором призывали выпускников поступать туда после школы.

Первый военный, приехавший из Львова, выступил на «ломаном» украинском языке. Когда очередь дошла до второго, тот сказал: «если вы не против, то я перейду на русский». Присутствующие на уроке два учителя ничего не ответили, однако один из учеников заявил, что против этого и попросил военнослужащего продолжит речь на украинском.

Представителю учебных заведений ВСУ школьник также не позволил говорить на русском языке.

По словам отца мальчика, после подобной реакции представитель районного самарского военкомата, который организовал это патриотическое мероприятие, а также двое харьковчан на повышенных тонах начали ругать подростка, «подлетели к нему и попытались его морально съесть».

При этом он добавил, что школьник, являющийся кандидатом в мастера спорта по боксу, якобы начал угрожать представителю военкомата, а военных обвинил в том, что они не уважают украинский язык и саму Украину.

16 января на Украине вступила в силу норма закона «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Согласно этой норме, всех работников сферы обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.