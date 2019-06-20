Саудовская Аравия сбила беспилотник, запущенный из Йемена

Силы ПВО Саудовской Аравии сбили запущенный йеменскими повстанцами-хуситами из движения «Ансар Аллах» беспилотник. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что дрон был запущен с целью подрыва объектов на граничащей с Йеменом провинцией Джизан.

Представитель воюющей в Йемене арабской коалиции Турки аль-Малики заявил, что йеменский беспилотник планировал нанести удар по гражданским объектам.

Ранее мятежники-хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.