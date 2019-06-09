О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ

Йеменские повстанцы-хуситы из движения «Ансар Аллах» с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии. Об этом телеканал Al-Masirah на своей странице в твиттере.

По имеющимся данным, атака была нацелена на базу дронов в саудовском аэропорту.

Власти Саудовской Аравии пока официально не подтвердили сообщение об атаке на аэропорт в Джизане.

В прошлый раз об атаке беспилотников хуситов аэропорта в Саудовской Аравии сообщалось 26 мая.