Силы ЧФ организовали слежение за вошедшим в море эсминцем США

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В Национальном центре управления обороной Минобороны России заявили, что силы Черноморского флота (ЧФ) организовали непрерывное слежение за эсминцем США, который вошел в акваторию Черно моря. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, американский эсминец вошел в воды Черного моря в воскресенье, 14 апреля.

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Уточняется, что береговые радиотехнические средства ЧФ взяли корабль США под постоянное наблюдение. Более того, контроль над эсминцем осуществляют патрульный корабль «Василий Быков» и разведывательный корабль «Иван Хурс» ЧФ.

Ранее сообщалось, что корабли ЧФ вывели в море из-за учений НАТО.