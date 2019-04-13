Корабли ЧФ вывели в море из-за учений НАТО

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Российские боевые корабли выходили в море для выполнения учебно-боевых задач во время учений военно-морских сил НАТО, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Черноморского флота (ЧФ) России.

Сообщается, что корабли вышли из пункта базирования для усиления группировки кораблей флота в Черном море.

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«Отряд кораблей совершил переход в назначенные районы, где будет осуществлять контроль и мониторинг подводной, надводной и воздушной обстановки», – говорится в сообщении ЧФ.

Отмечается, что по завершении выполнения задач корабли и подразделения морской пехоты были возвращены в пункты базирования.

Ранее сообщалось, что более 30 самолетов и вертолетов Черноморского флота были подняты по тревоге.