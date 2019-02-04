В Госдуме сочли бесперспективной идею Германии убрать ракету 9М729 за Урал

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Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отреагировал на высказанное в Германии предложение о перемещении российской ракеты 9М729 за Урал, передает РИА «Новости».

По его словам, вместо обращения в НАТО немецкая стороны пытается выдвигать ультиматумы.

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«Это абсолютно бесперспективная затея», — сказал Шаманов.

Он добавил, что подобные заявления в адрес суверенного государства являются «бестактными и возмутительными».

Ранее в Совфеде ответили на предложение Германии убрать ракету 9М729 за Урал.