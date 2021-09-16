GlobalCheck: российские операторы начали блокировать Google Docs

Ряд российских операторов начали блокировать сервис Google Docs. Об этом в Twitter сообщает проект по мониторингу российский системы интернет-блокировок GlobalCheck.

Специалисты проекта указали, что блокировку выявили на устройствах, которые подключены к сети через операторов МТС, «Мегафон» (в некоторых регионах) и «Ростелеком» (в некоторых регионах).

«Мегафон, мобильный, СПб, не работает», — сообщил пользователь под ником @gtimoshaz.

При этом некоторые юзеры в комментариях опровергли проблемы.

«МТС, Москва, все работает», — написал пользователь по имени Иван с ником @z2zYbMvVHfa2qkH.

«МТС МО все работает», — указал Налим Зареков с аккаунтом @OHUyu9VyoK5OGJX.

Комментатор @arfonzerelli отметил, что сервис Google Docs у «Мегафона» работает в столице. По словам пользователя, он функционирует «по крайней мере через приложение».

«Билайн, домашний, СПб, работает», — написал юзер с ником @gtimoshaz.

Ранее сообщалось, что «Ростелеком» предложил запретить использование публичных DNS-серверов Google в целях организации устойчивого доступа к интернету и ограничения доступа к запрещенным ресурсам.