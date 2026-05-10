Лунный календарь рулит? Как Луна влияет на Землю и посадки на уровне грунтовых вод

Лунные календари — это специальные инструкции, которые обозначают благоприятные дни для посадок и других садовых работ в зависимости от положения Луны. Эти мануалы популярны среди дачников, но ученые относятся к ним скептически, хотя земной спутник безусловно влияет и на уровень грунтовых вод, и на магнетизм Земли. Каким образом Луна влияет на растения и стоит ли опираться на астрологический календарь при планировании графика посадок — в материале «Газеты.Ru».

Каждый лунный цикл (синодический месяц — от Новолуния до Новолуния) длится 29–30 дней и состоит из восьми фаз. Четыре из них — основополагающие статичные точки, задающие ритм (Новолуние — Первая четверть — Полнолуние — Последняя четверть), другие четыре фазы — динамичные периоды растущей и убывающей Луны, каждый длится примерно одну неделю. За это время Луна оказывает значительное воздействие на Землю, влияя на приливы и отливы, атмосферу, грунтовые воды, циркадные ритмы животных и многое другое. Некоторые уверены, что Луна также влияет и на рост растений, и поэтому используют лунные календари при работе в саду.

Что зависит от Луны?

Луна своим гравитационным притяжением вызывает деформацию водных масс на Земле, что приводит к приливам и отливам. В результате этого процесса возникают два приливных «бугра»: один на стороне, обращенной к Луне, и другой — на противоположной. Лунная гравитация оказывает воздействие не только на водные массы, но и на саму твердую поверхность Земли. Из-за лунного притяжения планета изменяет свою форму: ее поверхность может подниматься и опускаться на несколько десятков сантиметров. Эти изменения фиксируются с высокой точностью благодаря спутникам и геофизическим датчикам.

Как рассказал старший научный сотрудник лаборатории происхождения, внутреннего строения и динамики Земли и планет ИФЗ РАН, физик Алексей Батов, Луна оказывает на Землю прежде всего гравитационное воздействие.

«Оно вызывает не только океанические приливы, но и земные приливы — периодические деформации в теле твердой Земли. Кроме того, Луна стабилизирует наклон земной оси, что важно для устойчивости климата на длительных временных масштабах. Лунное притяжение оказывает влияние на приливы и отливы жидких сред на нашей планете. Это касается как морей и океанов, так и физических систем всех живых организмов. Гравитационное воздействие Луны распространяется на всю Землю, включая подземные воды. Однако эти эффекты крайне малы: колебания уровня подземных вод под действием приливных сил, как правило, невелики, а в отдельных скважинах описаны колебания порядка 1–2 см», — объяснил физик.

Кроме того, Луна влияет и на атмосферу. По словам Батова, в атмосфере существуют так называемые атмосферные приливы. Это периодические колебания в атмосфере глобального масштаба, которые могут проявляться в виде изменений ветра, температуры, плотности и давления.

«Они связаны как с гравитационным воздействием Луны, так и с нагревом атмосферы Солнцем. Однако вклад Луны значительно слабее солнечного, и такие колебания практически не влияют на погоду в привычном для нас масштабе», — отметил Батов.

Так, исследования указывают на связь между лунными фазами и количеством осадков. Когда Луна находится в зените, ее гравитация заставляет атмосферу Земли выпирать по отношению к ней, поэтому давление или «вес» атмосферы на этой стороне планеты увеличивается. Высокое давление повышает температуру воздуха, а поскольку теплый воздух может содержать больше влаги, возникает вероятность выпадения осадков. Кроме того, Луна делает ночи светлее за счет отражения света от Солнца — это напрямую влияет на циркадные ритмы многих животных и даже растений.

«Луна очень сильно влияет на Землю. Исчезновение Луны привело бы к серьезным изменениям. Приливы в океанах значительно ослабли бы (остались бы только солнечные), что повлияло бы на экосистемы прибрежных зон. Более важным было бы нарушение стабильности наклона земной оси: со временем это могло бы привести к резким климатическим изменениям. Также ночи стали бы значительно темнее, что повлияло бы на многие биологические процессы», — заметил Батов.

Как Луна влияет на сад и огород?

Существует мнение, что фазы Луны по-разному влияют на рост и развитие культур. Например, считается, что в новолуние все жизненные силы уходят в корни и клубни. В фазу растущей Луны соки начинают двигаться к вершине и листьям. В это время рекомендованы посадка и пересадка растений, особенно тех, у которых очень развита надземная часть. В полнолуние можно получить самую вкусную и полезную зелень, ягоды и фрукты. В фазу убывающей Луны соки начинают движение от вершины к корням. Поэтому данный период хорош для посадки корнеплодов, луковичных и клубневых культур, а также выкапывания корнеплодов — в эту фазу они считаются самыми вкусными и сочными.

Идею использовать фазы Луны в земледелии популяризировал австрийский философ-мистик Рудольф Штейнер еще в 1924 году, а первый современный лунный календарь «Посевные дни» немецкий агроном Мария Тун издала в 1963-м. С тех пор он выходит ежегодно и пользуется огромной популярностью — но не научным признанием.

Тем не менее слепо доверять этим рекомендациям агроном, кандидат сельскохозяйственных наук, старший преподаватель кафедры растениеводства и плодоовощеводства Казанского ГАУ Галина Абрамова не советует.

«Исследования на эту тему проводились в разных странах, и результаты говорят об одном. Крупные многолетние эксперименты, в том числе российские, проводившиеся в Уральском аграрном университете, не выявили никакой разницы в урожае при посеве в так называемые благоприятные и неблагоприятные лунные дни : семена из одной партии, одинаковый грунт, одинаковый уход — и абсолютно одинаковый урожай во всех повторах. Американское министерство сельского хозяйства финансировало аналогичные исследования — результат тот же. Королевское садоводческое общество Великобритании также не нашло научных подтверждений влияния лунных фаз на урожайность», — заметила специалист Абрамова.

Оба ученых выражают одну точку зрения: приливные колебания в почве в десятки раз слабее океанских, а гравитационное воздействие Луны на клеточный сок растений ничтожно мало. То же самое можно сказать и о способности Луны влиять на погоду и атмосферу — Солнце играет гораздо более важную роль в этих процессах.

Тем не менее, по словам Абрамовой, отдельные исследования фиксируют реакцию некоторых растений на лунный свет.

«Например, установлено, что сфагновые мхи растут медленнее в полнолуние и быстрее в новолуние — это может быть связано с количеством света, который дает Луна в разные периоды. Но переносить наблюдения за дикой флорой на культурные растения в огороде нет никаких оснований», — отметила Абрамова.

Однако итог один: в практическом плане для сельского хозяйства влияние Луны незначительно.

«Несмотря на распространенность подобных утверждений, контролируемые исследования не подтверждают существенной связи между фазами Луны и физиологией растений, включая поглощение воды и питательных веществ. Основное влияние на рост растений оказывают свет, температура, влажность и состав почвы», — заметил ученый-физик Батов.

Зачем садоводы используют лунные календари?

Всецело полагаться на лунные календари ученые не советуют, однако и отказываться от них не нужно. На них можно ориентироваться только в том случае, если человек ничего не знает в садоводстве и ему нужно хоть на что-то опираться, тем более что многие календари также содержат рабочие советы по садоводству.

«Садоводы, которые следуют лунному календарю и получают хороший урожай, как правило, просто грамотно выполняют агротехнические приемы — вовремя поливают, подкармливают, защищают растения от вредителей. Лунный календарь здесь ни при чем: срабатывает качественный уход, а совпадение сроков с фазами Луны создает лишь иллюзию причинно-следственной связи», — объясняет Абрамова.

Реальные факторы урожайности агрономам хорошо известны: подготовленная и структурированная почва, правильно подобранные районированные сорта, соблюдение севооборота, сбалансированный полив, своевременные подкормки и защита от болезней и вредителей.

«Лунная астрология не является научно подтвержденным инструментом. Любые потенциальные эффекты лунного влияния на растения через приливы или магнитное поле, вероятно, являются слабыми по сравнению с другими факторами окружающей среды, такими как свет, температура, влажность и доступность питательных веществ. Сегодня у нас выработано множество правил агротехники, и при их несоблюдении никакая лунная астрология не поможет вырастить хороший урожай», — отметила Абрамова.

Ориентироваться стоит на агроклиматические данные и рекомендации региональных сельскохозяйственных служб. Лунный календарь может быть удобным напоминанием о сезонных работах — но подменять им агрономические знания неразумно.