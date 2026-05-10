«Меня будут помнить не больше полугода». 70 лет назад родился Влад Листьев

Сегодня исполняется 70 лет со дня рождения одного из самых известных журналистов и телеведущих России — Владислава Листьева. Хотя его жизнь оборвали рано, он успел оставить огромный след в телевидении страны, создав такие передачи, как «Час пик» и «Поле чудес».

Листьев появился на свет 10 мая 1956 года в Москве, в рабочей семье. Когда ему было 15 лет, его отец покончил с собой. Мать устраивала запои, а позже от алкоголизма страдал и его отчим.

В юности будущий журналист активно занимался легкой атлетикой, получил статус кандидата в мастера спорта по бегу, получал медали на всесоюзных соревнованиях. Сразу после выпуска из школы отправился в армию, а после демобилизации в 1977 году поступил на факультет журналистики МГУ.

В 1982 году Листьев начал работать редактором радиовещания на зарубежные страны в Гостелерадио СССР. Спустя пять лет он перешел в молодежную редакцию Центрального телевидения, где стал одним из ведущих легендарной передачи «Взгляд». В 1990 году Листьев вместе с коллегами по шоу Александром Любимовым, Дмитрием Захаровым и Александром Политковским основали телекомпанию ВИD, где через год он стал генеральным продюсером, а в 1993-м — президентом.

Листьев стал первооткрывателем целых жанров на отечественном телевидении. Находясь в командировке во Франции, он вместе с Анатолием Лысенко увидел местную версию американского шоу Wheel of Fortune («Колесо удачи») и создал российский аналог — капитал-шоу «Поле чудес», став его первым ведущим. Помимо этого журналист был автором и ведущим телепрограмм «Тема» и «Час пик». В 1995 году он стал генеральным директором канала ОРТ (будущего Первого канала).

Листьев был официально женат трижды. У него было четверо детей, но до взрослого возраста дожили только двое из них.

Блестящая жизнь журналиста оборвалась неожиданно и трагически. 1 марта 1995 года, за несколько часов до выхода в эфир программы «Час пик», 38-летний Листьев был застрелен в подъезде своего дома в Москве. Расследование преступления длилось многие годы, но ни заказчики, ни исполнители убийства официально установлены не были.

Сам Листьев, словно предвидя свой конец, говорил:

«Если меня убьют, меня будут помнить не больше полугода».

