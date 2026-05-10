«Здесь не останется никого». Священник — о своей жизни в вымирающей деревне на Крайнем Севере

Священник Корельский рассказал, как 15 лет живет и служит в деревне на Крайнем Севере

Слесарь, механик, водитель — это только часть специальностей, которые пришлось освоить священнику Сергию Корельскому. 15 лет назад он приехал служить в небольшой поселок на самом краю Архангельской области. Сегодня здесь 300 жителей, и каждый год их становится все меньше. Как живется сельскому священнику в месте, которое вскоре исчезнет, — узнала «Газета.Ru».

От батюшки до ремонтника

— Нам бы батюшку, — говорит продавец магазина, передавая продукты прихожанке храма.

— Ребенка крестить?

— Да нет, у нас холодильник сломался.

Где-то такой диалог мог бы показаться сюрреалистичным, но в Сосновке стал совершенно естественным. В 2011 году сюда, в самый отдаленный приход на территории Архангельской епархии, приехал служить 30-летний священник Сергий Корельский. До него батюшек здесь не было около 100 лет .

Небольшой поселок находится почти на окраине области. На десятки километров простирается лишь тундра. До административного центра, Карпогор, — 130 км, до Архангельска — 400, столько же — до столицы соседней Коми, Сыктывкара.

Раз в месяц в Сосновку приезжали служить иеромонахи из Веркольского монастыря, расположенного в 80 км от поселка, но желающих остаться не было. Поэтому приезд отца Сергия стал настоящим событием. Тем более, как оказалось, помогать он может не только в духовных вопросах.

Сергий Корельский с женой и дочерью Из личного архива

Началось все с решения банальных бытовых проблем. « У меня сломался холодильник. Мастера у нас нет, вызывать кого-то из города — дорого, решил разобраться сам . Сначала смотрел на него как баран на новые ворота, но делать нечего, починил. Потом помог одним соседям, другим. Через несколько лет разбирался уже в любых холодильниках — хоть бытовых, хоть промышленных, напичканных электроникой», — вспоминает Сергий Корельский.

За помощью к священнику стали обращаться даже владельцы магазинов из других поселков. Через несколько лет Сергей понял, что на дорогу уходит не только много времени, но и изрядная часть семейного бюджета (в семье священника, к слову, четверо детей).

«Когда меня стали меня приглашать даже в Карпогоры, я понял, что нужно либо отказываться, либо работать по каким-то тарифам. Позвонил своему начальнику, игумену Артемиево-Веркольского монастыря, спросил, что делать. Он говорит: «Если получается, работай». Я установил тарифы ниже, чем в городе, и стал профессионально заниматься ремонтом холодильников», — рассказывает Сергий Корельский.

Так в Сосновке появился батюшка-мастер — починить холодильники, кондиционеры, перестелить крышу. Задач в деревне немало.

Сергий Корельский во время ремонта кондиционера Из личного архива

О насыщенной жизни сельского священника Корельский рассказывает в своем блоге. В одном из роликов он принимает работу по строительству храма в соседней деревне Нюхче.

«Так, 90 килограммов, — говорит отец Сергий, подтягиваясь на недавно установленных балках потолка и ловко перебираясь по ним на другой конец здания. — Держит!»

«Ай да батюшка!» — пишут жители в комментариях под роликом.

«Лучше ездить туда, где тебя ждут»

С 2023 в Сосновке наконец-то появились автобусы. Губернатор выделил их Пинежскому району, к которому относится поселок, чтобы жители могли добраться до соседних деревень и раз в неделю — до райцентра. Этого события в поселке ждали 13 лет.

Радостную новость портило лишь то, что в Сосновке не было водителя. «Все собрались, нашли одного пенсионера с категорией D. Стали его уговаривать поработать, а ему периодически нужно было уезжать по делам в город. Я предложил быть на подмене, когда ему надо в отпуск или в больницу», — рассказывает батюшка.

Сергий Корельский Из личного архива

Теперь никого из местных не удивляет, когда из-за руля подъехавшего к остановке советского пазика, улыбаясь, выглядывает мужчина в рясе и с бородой.

Не так давно Корельский приобрел трактор. Без дела техника не стоит — заготовить дрова, притащить бревна, подсыпать песок на дорогу. Там, где справиться самостоятельно не выходит, — включаются дипломатические навыки.

В прошлом году у нас выпало очень много осадков, за три дня размыло дорогу на переправу. Была дорога — и не стало. Думал как-то на своем тракторе исправить, но этого оказалось недостаточно. Договорился с депутатом, который руководит компанией, в которой я ремонтирую холодильники. Они отправили сюда экскаватор, он нам по пути и дорогу сделал Сергий Корельский

По приглашению батюшка приходит и в школу, но это, как признается Сергий, явление не частое — подростки и так перегружены на занятиях, и желания задерживаться после уроков у них обычно нет.

«На мой взгляд, сотрудничество между Церковью и школой должно быть с акцентом на укрепление семейных ценностей, но, если меня не хотят слышать, лучше не навязываться, а ездить туда, где тебя ждут и тебе рады. Иногда ко мне обращаются подростки, у которых наступил кризис, появились семейные проблемы, кто-то приходит к мыслям о самоубийстве, куда реже, к сожалению, возникают духовные вопросы. Часто современным подросткам на фоне ярких спецэффектов телефонов духовная жизнь ложно кажется скучной и неинтересной», — признается батюшка.

Это знакомо священнику не понаслышке.

«Ее молитвами попал в эти места»

В 15 лет Сергей и подумать не мог, что спустя три года станет постоянным прихожанином церкви, а через 15 лет — священником, к тому же на Крайнем Севере.

В тот момент на дворе были 90-е, и все свободное время школьник проводил на улице.

«Когда мне было 10 лет, родители развелись, мне пришлось остаться с папой, потому что мама уехала в деревню, где не было школы, но с учебой дела шли не очень. Отец крепко выпивал, с мачехой, мягко говоря, отношения были не очень. В 15 лет я ушел из дома, сошелся с компанией ребят, и постепенно, чтобы заработать на жизнь, мы стали заниматься мелким криминалом », — рассказывает Корельский.

Единственной, кто беспокоился о будущем молодого человека, была двоюродная сестра. «Она иконописец, очень переживала, пыталась меня вразумить, но все ее религиозные разговоры мне вообще не заходили. Я просто думал, что у нее крыша едет, а потом осознал, что именно ее молитвами Бог вырвал меня из той среды, и я попал в места не столь отдаленные», — уверен Сергей.

Новое тысячелетие и свое совершеннолетие Корельский встретил уже в колонии . За два года за решеткой он получил несколько специальностей, пересмотрел свои взгляды на жизнь, познакомился с верующими людьми и сам приобрел веру в Бога.

Я помню, что, когда впервые сознательно пришел на Литургию в колонии, был очень сильный мороз. На богослужение разрешили включить электрообогреватели, но они не спасали, люди мерзли. В тот день мне исполнилось 19, и один знакомый сказал: «Смотри, сам Господь тебе на день рождения пришел». После этого я стал регулярно ходить в храм, читать Священное Писание и молиться. Это сложно описать, но я видел и чувствовал Бога везде и во всем, это живая, двусторонняя связь. Там же, в колонии, я крестился Сергий Корельский

Выйдя на свободу, 20-летний Сергей устроился работать столяром, потом — машинистом башенных кранов в Архангельский речной порт. Параллельно ходил в вечернюю школу и продолжал регулярно посещать службы на подворье Артемиево-Веркольского монастыря.

Спустя несколько месяцев игумен Феодосий пригласил его помогать в алтаре, и все свое свободное время юноша стал проводить там .

«Я старался помогать, чем мог — был водителем, экспедитором присматривал за подопечными социального приюта, когда нужно было остаться за старшего. Я проводил там все выходные и отпуска, со временем стал практически жить на подворье. Все мои интересы находились в ограде церкви», — вспоминает Корельский.

«Батюшка, вы оптимист»

В конце 2004 года на богословских курсах он встретил будущую жену — студентку педагогического государственного университета. Девушка хотела стать монахиней и по началу отвергала все джентльменские ухаживания будущего священника, но упорство взяло верх.

Летом 2007-го они обвенчались, и в том же году Сергею впервые предложили стать дьяконом. От служения в священном сане он отказывался три года .

Я был уверен, что точно не буду священником. Каноны Церкви этому не препятствовали, потому что крестился я после своих грехов и не совершал уже страшных преступлений. Если человек крестится с верой и желанием жить духовно, то в крещении ему прощаются все грехи. Но это такая нагрузка и ответственность. Я боялся, что могу кого-то оттолкнуть от Церкви, кому-то не дать того, что должен дать священник. Это тяготит меня до сих пор, но теперь я понимаю, что если избавиться от этого чувства ответственности, то грехов перед людьми у меня будет гораздо больше Сергий Корельский

В 2010 году, после рождественской службы, игумен вновь предложил ему стать дьяконом, а Корельский вновь нашел причины отказаться. Тогда друзья вызвали его на серьезный разговор.

«Один из них мне сказал: «Ты каждый день в молитве говоришь «да будет воля твоя», а сам делаешь по-своему. Что тебе нужно, чтобы волю Божию узнать? Чтоб сам Господь с неба спустился, чтобы патриарх приехал? Ты же видишь, обстоятельства складываются так, что тебе надо служить». Я преклонил голову, вернулся к игумену, высказал все свои сомнения и сказал: «Батюшка, как благословите!» — вспоминает священник.

В том же году Сергей стал дьяконом и поступил в Московскую духовную семинарию. Спустя еще год его рукоположили в священники. С тех пор, уже 15 лет, они с супругой живут в Сосновке. О том, что его направят именно туда, батюшка знал сразу, но беспокойства по этому поводу семья не испытывала.

«Это действительно край света — электричество от дизеля, расстояния огромные, две переправы, цены на продукты в два раза выше, весной и осенью совсем нет автомобильных дорог до города. Когда мы приехали, не было даже интернета, мобильной связи. Простой телефон тоже было не установить — на него была очередь из ветеранов, а количество абонентов ограничено. Но я понимал, что Господь нас не оставит нигде», — вспоминает священник.

По словам Корельского, за все эти годы они ни разу не пожалели ни о браке, ни о переезде .

За годы службы в Сосновке отец Сергий стал известен далеко за ее пределами. Уже не раз от патриаршего экзархата его направляли проводить богослужения в Африке — исповедовать прихожан иногда приходилось через Google-переводчик.

Священник Сергий Корельский со своей семьей Из личного архива

Регулярно ему предлагают и переехать с Крайнего Севера, взяв другой приход — в Архангельске или под Петербургом. От всех предложений семья отказывается.