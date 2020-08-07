Названы «любимые» пароли мошенников

Самыми любимыми паролями мошенников являются простые для подбора комбинации, различные варианты идущих в одном порядке знаков, рассказал партнер и директор компании «Интеллектуальный Резерв» Павел Мясоедов. Об этом сообщает «Прайм».

В качестве пароля не следует использовать свою дату рождения, имя, номер телефона или иные общедоступные сведения, предупредил Мясоедов. Он посоветовал использовать генератор паролей для создания хорошего защищенного пароля.

Кроме того, для каждого сервиса желательно использовать отдельный пароль, отметил эксперт. Он подчеркнул, что самым сложным должен быть пароль от основной почты, взломав которую мошенники смогут получить доступ к множеству сервисов.

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