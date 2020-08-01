Специалисты пояснили, какие сайты нельзя посещать через общественный Wi-Fi

Через общественный Wi-Fi не рекомендуется заходить на финансовые сервисы, в почтовые ящики и соцсети, а также совершать онлайн-покупки, так как злоумышленники легко могут воспользоваться полученной информацией. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на экспертов.

Также не стоит вводить свои учетные данные на различных сервисах и приложениях, включая мобильный банк.

«Общедоступные сети Wi-Fi, например в кафе, обычно не шифруют трафик. Это значит, что злоумышленники могут получить доступ к персональным данным пользователя, подключившись к той же точке доступа», — уточнил эксперт по кибербезопасности «Лабораториии Касперского» Дмитрий Галов.

По его словам, хакеры могут анализировать трафик, передаваемый по протоколу http, а также перенаправлять пользователей на фишинговые ресурсы или сайты с вредоносным контентом.

Специалисты также добавили, что прибегать к общественному Wi-Fi можно лишь для поиска в сети общей информации — расписания поездов, погоды, новостей и другого.

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