Бостон Брюинз

Напомним, команды уже встречались однажды в финале Кубка Стэнли. Было это в далеком 1970-м году, когда «блюзмены» доходили до решающего раунда третий раз подряд (в 1968-м и 69-м «ноты» дважды кряду проиграли «Монреалю» по 0-4). Не выиграли ни матча хоккеисты «Сент-Луиса» и у «Бостона» — те же 0-4 в серии. В итоге после того раза «Блюз» в финал Кубка Стэнли не выходили ни разу, а «Брюинз» бился за главный трофей лиги восемь раз, дважды празднуя триумф.