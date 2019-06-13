Бостон Брюинз

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7:5 по броскам в створ ворот во втором периоде в пользу «Бостона». Пока безрезультатно.
Барбашев! Очень активен сегодня Иван. Видимо, чувствует свою вину за поражение в прошлом матче, который он пропустил из-за дисквалификации. Вновь активен у чужих ворот. Мог добивать шайбу после отскока от Раска, но оттеснили российского форварда.
Выбегали 2 в 1 «блюзмены», но безрезультатно — О'Райлли забрался в офсайд.
Хоккей сегодня, к слову, смотрят не только на «Ти-Ди Гардене», но и на стадионе «Сент-Луиса», а также...
Очнулся «Сент-Луис». Устали гости, видимо, отсиживаться у своих ворот и стали теперь встречать соперника прямо на красной линии. Равно так же, как это делал «Бостон» на протяжении всей встречи. Раскрылась игра, но в этом есть и определенный риск. Дай «Бостону» немного пространства и несколько секунд на создание момента, и «мишки» этот шанс используют.
Отвечает «Бостон»! Дебраск щелкнул издали после того, как Крейчи выиграл борьбу за шайбу в чужой зоне. Надежен Биннингтон.
Барбашев мог выйти один на один, но решил сыграть на партнера, но передача на Парэйко оказалась неточной.
А вот с позиционными атаками, несмотря на счет, у «Блюз» большие проблемы сегодня. Что не выход из зоны — все пробросы.
В перспективную контратаку 3 в 2 убегали гости. О'Райлли, увидев подключение Сэнфорда, сразу же прострелил ему на дальнюю штангу. Очень неточно получилось. Но зато шайбу в чужой зоне «блюзмены» подержали, тоже полезно.
Выиграли «Блюз» вбрасывание в чужой зоне. Данн набросил от синей линии, шайба задела по пути кого-то из защитников и улетела за пределы площадки.
Дебраск на высокой скорости ворвался в чужую зону и уже готовился бросить с надеждой на то, что шайба отскочит к кому-то из его партнеров. Но не вовремя споткнулся форвард «Бостона», момент утерян.
Ух, какой же мастер Пастрняк! Пошла контратака «Бостона», Давид сместился с центра влево и всем видом показывал, что будет бросать. Но в итоге пробросил себе шайбу под ногой, обыграв этим финтом защитника «Сент-Луиса», затем сблизился с воротами, но вот уже Биннингтона переиграть чех не смог.
Барбашев хорошо зацепился за шайбу на входе в зону и увидел подключение О'Райлли по левому краю. Набросил Иван на дальнюю штангу, но шайба до автора первого гола в матче не дошла: отлично в обороне действует Макэвой.
Вновь большими силами осадили ворота «Сент-Луиса» хозяева льда. Пастрняк активно работает на пятаке, но бросить чеху не дают. Зато никто не помешал Грызлику щелкнуть от синей линии, но тот выстрелил сильно мимо ворот.
Тарасенко прошел по правому краю и бросил! Хара блокирует бросок, шайба улетает за пределы площадки.
Итак, стартовал второй период.
«Сент-Луис» уже написал новую страницу историю клуба, одержав первые победы в финале — и сразу три. Но подопечные Крэйга Берюбе явно намерены добиться чего-то большего.
Напомним, команды уже встречались однажды в финале Кубка Стэнли. Было это в далеком 1970-м году, когда «блюзмены» доходили до решающего раунда третий раз подряд (в 1968-м и 69-м «ноты» дважды кряду проиграли «Монреалю» по 0-4). Не выиграли ни матча хоккеисты «Сент-Луиса» и у «Бостона» — те же 0-4 в серии. В итоге после того раза «Блюз» в финал Кубка Стэнли не выходили ни разу, а «Брюинз» бился за главный трофей лиги восемь раз, дважды празднуя триумф.
12:4 по броскам в створ ворот в пользу «Бостона». 0 реализованных у хозяев, два — у «Сент-Луиса».
Менее, чем за 10 секунд до конца периода «Сент-Луис» убежал в контратаку, которая опасной не казалась. Шварц протащил шайбу до линии ворот и откатил ее назад на свободного Пьетранджело. И тот бросил точно под перекладину!
Гол определенно придал уверенности гостям. Стали намного организованнее в обороне, да и в атаку из своей зоны выходят спокойнее.
Не совсем вытекал из логики игры этот гол «Сент-Луиса». Уступали гости «Бостону» едва ли не по всем параметрам. Но таков «Блюз» в этом сезоне — нелогичный. Их путь в «регулярке» до плей-офф, а затем и до финала Кубка Стэнли вообще был непредсказуем.
О'Райлли классно отборолся за шайбу за воротами Раска, откатил назад к синей линии. Самуэль Бле бросать не стал, Пьетранджело тоже. В итоге шайбу отдали Боумистеру, и тот мощно пальнул издали. О'Райлли классно подставил клюшку, прошив голкипера «Бостона»!
Барбашев дошел до дальнего борта, но упал. Показалось, что защитник «Бостона» сфолил на нем, но арбитр нарушения правил не увидел. Недоволен Иван.
Гуннарссон попытался сообразить что-то вроде броска, но на деле просто набросил на ближнюю штангу. Шайба до ворот не долетела даже, защита у «Бостона» работает слаженно сегодня.
Совсем не бросают гости. 7-1 по броскам в створ в пользу «Бостона». Даже сейчас Пьетранджело просто вошел в чужую зону с желанием подержать шайбу. На бросок даже и не стал замахиваться.
Впервые за 5-7 минут гостям удалось отодвинуть игру от своих ворот. Тарасенко решил немного пошуметь в чужой зоне, поборолся с защитниками и шайбу у дальнего борта немного придержал. Надо дать Биннингтону передохнуть.
В полном составе играет «Сент-Луис». Отбились.
Ух, ну и осадили же ворота «Сент-Луиса» хозяева льда! Сначала Крейчи, затем Крюг, потом Юханссон, а затем вновь Крейчи — бросок за броском следует. Настоящий расстрел Биннингтона, но он держится.
Кстати, стоит отметить сегодняшнее присутствие на льду Ивана Барбашева. Прошлый матч, в котором «Сент-Луис» мог оформить чемпионство на своей площадке, российский форвард пропустил из-за дисквалификации. В итоге «Блюз» проиграли со счетом 1:5.
«Сент-Луис» начал игру так же активно, как сейчас отбивается от атак «Бостона». Вынуждают хозяева «блюзменов» попросту выбрасывать шайбу подальше от своей зоны. А точнее — следуют проброс за пробросами.
И вновь Крюг! Мощно бросил американский защитник «Бостона», шайба едва задела штангу!
Опасно могло быть! Аккьяри бросил с пятака, Биннингтон отразил шайбу перед собой, и Аккьяри едва не сыграл на добивании. Голкипер «Сент-Луиса» шайбу со второго раза забрал.
Макэвой классно прорвался с центра на левый край, но бросать не стал, оставив шайбу Юханссону. Его вытеснил Парэйко.
Активно начинают «Блюз», не давая защитникам «Брюинз» выйти со своей зоны. Но без моментов у чужих ворот.
Две игры из трех, кстати, «Бостон» на своем льду проиграл...
Матч начался! Стартовое вбрасывание выиграют сегодняшние хозяева из Бостона!
Сегодня решится судьба обладателя Кубка Стэнли. Либо заветный трофей заберет «Бостон», либо «Сент-Луис», и без того сделавший огромный шаг в истории клуба, завершит эту фантастический поход триумфом.
Команды появляются на льду!
Место в воротах у «Бостона» занимает Туука Раск. У «Сент-Луиса» — Джордан Биннингтон.
Сама встреча начнется в 03.00 по московскому времени.
Доброй ночи всем любителям хоккея! «Газета.Ru» приветствует вас на текстовой онлайн-трансляции решающего матча финальной серии Кубка Стэнли, в котором определится чемпион НХЛ. Сегодня «Бостон Брюинз» принимает «Сент-Луис Блюз», в составе которого выступают два российских форварда — Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.