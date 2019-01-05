Финляндия U20

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Англия / Премьер-лига
23:00
Манчестер СитиЛиверпуль
2:1
закончен
Испания / Примера
23:30
ВильярреалРеал Мадрид
2:2
закончен
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
Куньлунь Ред СтарАдмирал
2:3
закончен
17:00
Ак БарсАвангард
4:3 (ОТ)
закончен
17:00
СпартакБарыс
2:3
закончен
19:30
ЙокеритСибирь
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
22:00
Торонто Мэйпл ЛифсМиннесота Уайлд
3:4
закончен
03:00
Филадельфия ФлайерзКаролина Харрикейнз
3:5
закончен
03:00
Баффало СэйбрзФлорида Пантерз
4:3
закончен
03:00
Бостон БрюинзКалгари Флэймз
6:4
закончен
03:30
Нью-Йорк АйлендерсЧикаго Блэкхоукс
3:2 (ОТ)
закончен
03:30
Монреаль КанадиенсВанкувер Кэнакс
2:0
закончен
04:00
Сент-Луис БлюзВашингтон Кэпиталз
5:2
закончен
06:30
Лос-Анджелес КингзТампа-Бэй Лайтнинг
2:6
закончен
Евролига
20:30
Анадолу Эфес Бавария
92:77
закончен
22:45
Реал Мадрид Маккаби Т-А
91:79
закончен
22:45
Олимпия Милан Будучность
111:94
закончен
23:30
Гран Канария Химки
70:99
закончен
Еврокубок
20:30
Альба Монако
83:74
закончен
22:15
Ратиофарм Ульм Фрапорт Скайлайнерс
70:63
закончен
НБА / регулярный чемпионат
04:00
Сан-Антонио СпёрсТоронто Рэпторс
125:107
закончен
06:00
Сакраменто КингзДенвер Наггетс
113:117
закончен
06:30
Голден Стэйт УорриорзХьюстон Рокетс
134:135
закончен
Теннис / Турнир в Шэньчжэне. Четвертьфинал
07:30
Арина Соболенко - Мария Шарапова
закончен
Лыжный спорт / Этап Тур де Ски в Оберстдорфе
15:05
Мужская гонка преследования на 15 км
1
Йоханнес Клебо (Норвегия)
35:07,5
закончен
17:15
Женская гонка преследования на 10 км
1
Ингвильд Эстберг (Норвегия)
26:21.2
закончен
Испания / Примера
21:00
ЛевантеЖирона
2:2
закончен
23:00
ЭспаньолЛеганес
1:0
закончен
U20 ЧМ / 2019
00:00
Россия U20США U20
1:2
закончен
04:00
Финляндия U20Швейцария U20
0:0
1 период
КХЛ / регулярный чемпионат
14:30
ТракторАмур
3:0
закончен
17:00
Ак БарсСалават Юлаев
3:1
закончен
17:00
ЛокомотивДинамо Р
2:1
закончен
17:00
СеверстальСлован
2:0
закончен
17:00
ВитязьЦСКА
1:2 (ОТ)
закончен
17:00
Динамо МАвтомобилист
2:0
закончен
19:30
Динамо МнСКА
0:2
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
03:00
Питтсбург ПингвинзВиннипег Джетс
2:0
2 период
03:30
Каролина ХаррикейнзКоламбус Блю Джекетс
2:0
1 период
03:30
Детройт Ред УингзНэшвилл Предаторз
0:1
1 период
04:00
Даллас СтарзВашингтон Кэпиталз
0:0
1 период
05:00
Аризона КойотсНью-Джерси Дэвилз
не начался
05:00
Колорадо ЭвеланшНью-Йорк Рейнджерс
не начался
06:00
Анахайм ДаксВегас Голден Найтс
не начался
Евролига
20:45
Фенербахче Баскония
96:87
закончен
21:00
Жальгирис ЦСКА
79:84
закончен
22:00
Олимпиакос Панатинаикос
79:65
закончен
23:00
Барселона Дарушшафака
97:65
закончен
НБА / регулярный чемпионат
03:30
Кливленд КавальерсЮта Джаз
25:23
2 четверть
04:00
Бостон СелтиксДаллас Маверикс
online
04:00
Миннесота ТимбервулвзОрландо Мэджик
online
04:00
Мемфис ГриззлизБруклин Нетс
online
04:00
Чикаго БуллзИндиана Пэйсерс
online
04:00
Майами ХитВашингтон Уизардс
online
04:30
Милуоки БаксАтланта Хоукс
не начался
05:00
Финикс СанзЛос-Анджелес Клипперс
не начался
06:30
Портленд Трэйл БлэйзерсОклахома-Сити Тандер
не начался
06:30
Лос-Анджелес ЛейкерсНью-Йорк Никс
не начался
Теннис / Шэньчжэнь. 1/4 финала
08:00
Арина Соболенко — Мария Шарапова
6:1 4:2
закончен
Испания / Примера
15:00
ВальядолидРайо Вальекано
не начался
18:15
АлавесВаленсия
не начался
22:45
УэскаБетис
не начался
КХЛ / регулярный чемпионат
10:00
Куньлунь Ред СтарАдмирал
не начался
15:00
Металлург МгТорпедо
не начался
17:00
ХК СочиБарыс
не начался
17:30
НефтехимикАвангард
не начался
17:30
СпартакСибирь
не начался
НХЛ / регулярный чемпионат
21:00
Филадельфия ФлайерзКалгари Флэймз
не начался
21:00
Оттава СенаторзМиннесота Уайлд
не начался
03:00
Флорида ПантерзКоламбус Блю Джекетс
не начался
03:00
Бостон БрюинзБаффало Сэйбрз
не начался
03:00
Торонто Мэйпл ЛифсВанкувер Кэнакс
не начался
03:00
Монреаль КанадиенсНэшвилл Предаторз
не начался
04:00
Сент-Луис БлюзНью-Йорк Айлендерс
не начался
06:00
Лос-Анджелес КингзЭдмонтон Ойлерз
не начался
Единая лига ВТБ
15:30
Цмоки-Минск Автодор
не начался
НБА / регулярный чемпионат
01:00
Денвер НаггетсШарлотт Хорнетс
не начался
03:00
Детройт ПистонсЮта Джаз
не начался
03:30
Филадельфия СиксерсДаллас Маверикс
не начался
04:00
Кливленд КавальерсНью-Орлеан Пеликанс
не начался
04:30
Сан-Антонио СпёрсМемфис Гриззлиз
не начался
04:30
Милуоки БаксТоронто Рэпторс
не начался
06:00
Сакраменто КингзГолден Стэйт Уорриорз
не начался
06:00
Портленд Трэйл БлэйзерсХьюстон Рокетс
не начался
Лыжный спорт / Тур де Ски
16:00
Масс-старт 10 км, классический стиль, женщины
не начался
17:10
Масс-старт 15 км, классический стиль, мужчины
не начался
Финляндия U20 Швейцария U20

Битва за финал: Финляндия играет со Швейцарией. LIVE

Онлайн-трансляция матча 1/2 финала МЧМ Финляндия – Швейцария

Сборная Финляндии встречается с командой Швейцарии в матче 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию поединка.
05 января 04:00   |  1 период
Финляндия U20
Финляндия U20
0:0
Швейцария U20
Швейцария U20
Стадион «Роджерс-Арена», Ванкувер | Судьи: Эндрю Брюггеман  (США), Максим Сидоренко  (Минск, Беларусь)
1 период
2 период
3 период
Овертайм
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'1

ГООООООООООООООООООООЛ! Йессе Юлонен — 1:0!

'1

Финны сразу же пошли в атаку, демонстрируя свои серьезные намерения. Антон Лунделль оказался на льду, попав между тисками и наковальней двух швейцарских защитников. Но фола там не было.

'1

Поееееехали! Матч стартовал.

4:05

Укко-Пекка Лукконен и Лука Холенштайн защищают ворота команд.

4:00

В этом противостоянии определится соперник американцев по финалу и конкурент сборной России в битве за бронзовые медали. Все ждали, что в этом полуфинале сойдутся Швеция и Канада, но сегодняшние соперники вышибли фаворитов из борьбы. Сегодня побольше шансов, кажется, у финнов, но системность игры Швейцарии может снова сделать свое дело.

3:55

Начало матча запланировано на 4.00 мск.

3:50

Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира, в котором встречаются сборные Финляндии и Швейцарии.