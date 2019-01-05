Финляндия U20

В этом противостоянии определится соперник американцев по финалу и конкурент сборной России в битве за бронзовые медали. Все ждали, что в этом полуфинале сойдутся Швеция и Канада, но сегодняшние соперники вышибли фаворитов из борьбы. Сегодня побольше шансов, кажется, у финнов, но системность игры Швейцарии может снова сделать свое дело.