Финляндия U20

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Финны сразу же пошли в атаку, демонстрируя свои серьезные намерения. Антон Лунделль оказался на льду, попав между тисками и наковальней двух швейцарских защитников. Но фола там не было.
Поееееехали! Матч стартовал.
Укко-Пекка Лукконен и Лука Холенштайн защищают ворота команд.
В этом противостоянии определится соперник американцев по финалу и конкурент сборной России в битве за бронзовые медали. Все ждали, что в этом полуфинале сойдутся Швеция и Канада, но сегодняшние соперники вышибли фаворитов из борьбы. Сегодня побольше шансов, кажется, у финнов, но системность игры Швейцарии может снова сделать свое дело.
Начало матча запланировано на 4.00 мск.
Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира, в котором встречаются сборные Финляндии и Швейцарии.