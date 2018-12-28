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Россия U20 Дания U20

Взять Ванкувер: Россия стартует на МЧМ. LIVE

Онлайн матча молодежного чемпионата мира по хоккею Россия — Дания

В Ванкувере стартует молодежный чемпионат мира по хоккею. Сборная России встречается с командой Дании. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
28 декабря 00:00   |  перерыв
Россия U20
Россия U20
1:0
Дания U20
Дания U20
1:0
Стадион «Роджерс-Арена», Ванкувер | Судьи: Кеннет Андерсон  (США), Ласси Хейккинен  (Финляндия)
1:0Кравцов
Подколзин2'
1 период
2 период
3 период
Овертайм
Андерсен2'
Подробная статистика матча
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Трансляция
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'20

Ну вот и все, завершен первый период — сирена.

'20

Так ничего датчане и не смогли создать в большинстве у ворот Тарасова. Подколзин покинул штраф-бокс.

'19

Первую минуту наши здорово провели, еще и вывели шайбу в чужую зону, и у датчан всего 40 секунд осталось на развитие наступления от своих ворот.

'18

Василий Подколзин провел жесткий силовой прием в чужой зоне, но подпрыгнул, и это не укрылось от внимания арбитров — первое удаление у России на турнире.

'17

Момент! Иван Морозов шикарно сыграл в чужой зоне и очень опасно бросил низом. Рёрт вроде бы отразил, но в штангу, а дальше сумел клюшкой вынести, опередив Подколзина.

'17

Датчане по-прежнему впереди по броскам в створ, да и моментов скандинавы явных создали побольше. Благо, Тарасов — чуть ли не самый талантливый голкипер в мире по своему возрасту.

'16

У Кирилла Слепца никак не могли в своей зоне отобрать шайбу соперники, но момент наш форвард, который, кстати, заработал реализованное командой удаление, так и не создал.

'15

Момент создают датчане, Андерсен был на острие, но Тарасов снова выручил!

'14

Датчане не могут сейчас выбраться из собственной зоны, зато пытаются после свистка задрать Костина. Наш капитан и проспект «Сент-Луиса» подначивает соперников с ухмылкой, но не лезет в драку. Молодец.

'12

Хлесткий бросок Алексеева с кистей от синей после перепасовки — Рёрт на месте.

'11

Кстати, Кравцову ассистировали капитан Костин и Муранов.

'10

Первая позиционная атака датской сборной закончилась ничем.

'9

Не полетели мы добивать соперника сразу, как вчера канадцы, но у нас другой стиль. Размашисто через среднюю зону раскатываемся, правда, пока не можем залезть в чужую после первого взятия ворот.

'7

Самый опытный датский хоккеист Йонас Рёдбьерг (это его четверты МЧМ!) вывел шайбу из своей зоны в нашу, но пас на партнера у него получился неточным, пошла быстрая встречная атака, в которой наши разыграли все как по нотам и вывели Виталия Кравцова на убойный бросок. Форвард «Трактора» и один из лидеров нашей команды расстрелял ворота с дальнего пятака без сопротивления.

'7

ГООООООООООООООООЛ! Виталий Кравцов — 1:0!

'6

Первое в матче нарушение — Лукас Андерсен в штраф-боксе, большинство для России.

'6

По броскам пока 2-3 — уступаем датчанам. Да и голевой момент был именно у наших соперников.

'5

Выиграли наши хоккеисты вбрасывание в датской зоне и дело закончилось броском оказавшегося на синей линии Шэна в сторону ворот, после чего приличное давление было на пятаке перед Рёртом, но в итоге Вильям зафиксировал шайбу.

'4

Пока не можем закрепиться в чужой зоне, а попытки бросков блокируют датские защитники. Пока у «викингов» очень боевой настрой и море энтузиазма.

'2

Вторая минута игры для нашей команды тоже не сложилась — пока все сумбурно.

'1

Сразу наша сборная пошла в атаку, однако на пересменке нас поймали уже датчане, и Даниил Тарасов дважды за секунды спас нашу молодежку от пропущенного гола!

'1

Поеееехали! Матч начался.

00:05

Интересно, что Олаф Эллер — наставник датской молодежки, друг Валерия Брагина, с которым он играл вместе. Так бывает.

00:00

Конечно, наша команда сегодня явный фаворит, но важнее посмотреть, какой хоккей покажут подопечные Валерия Брагина. Мы очень надеемся и верим в золото! Впервые за долгое время у нас три созидающих звена, да и в четвертом есть суперюниор Василий Подколзин!

23:55

Главной и единственной звездой сборной Дании является голкипер Мартин Сёгор, но он сегодня в запасе, и ворота будет защищать Вильям Рёрт! Двухметровый Сёгор играл против Канады, и заменили его тренеры почему-то только после десятой пропущенной шайбы. Вратарь, которому прочат первый раунд драфта-2019 в НХЛ, был так взбешен решением продержать его на льду так долго, что сразу ушел в раздевалку! Впрочем, не стоит думать, что сегодня дело в скандале. Просто тренерский штаб датчан понимает сложность игры и бережет основного вратаря для следующих встреч, тем более с первой игры прошли только сутки.

23:50

Изначально наш тренерский штаб заявил на турнир 21-го из имеющихся 25-ти в распоряжении хоккеистов. Всего на МЧМ могут сыграть 23 человека, а дозаявки можно делать вплоть до финала. Главное, чтобы в день матча игрок был в заявке за два часа до стартового вбрасывания. Сегодня было принято решение добавить в состав защитника Савелия Ольшанского, с чем его и хочется поздравить. И у нас остается еще одна дозаявка. Видимо, на случай травмы.

23:45

Итак, давайте сразу к составу нашей сборной на первую для нее игру турнира. Вот каких хоккеистов и в каких сочетаниях выставил тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным. Даниил Тарасов (Петр Кочетков)

Илья Морозов — Даниил Журавлев; Иван Муранов — Артем Галимов — Кирилл Слепец. Дмитрий Саморуков — Марк Рубинчик; Григорий Денисенко — Виталий Кравцов — Клим Костин. Александр Алексеев — Александр Романов; Николай Коваленко — Павел Шэн — Степан Старков. Савелий Ольшанский; Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин.

23:40

Чемпионат мира стартовал вчера, и в группе А уже показали себя миру все наши соперники. Сначала сборная Чехии одержала очень тяжелую волевую победу в овертайме над Швейцарией (2:1), а затем Канада буквально разнесла наших сегодняшних оппонентов датчан — 14:0. В группе В США смогли отыграться в третьем периоде и вырвать победу у Словакии (2:1), причем каждая сборная не реализовала по одному буллиту, а Швеция благодаря дублю защитника Бреннстрема обыграла считающихся чуть ли не главными фаворитами финнов (2:1).

23:35

Начало игры — в 0.00 мск.

23:30

Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа молодежного чемпионата мира, в котором встречаются сборные России и Дании.