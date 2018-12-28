Россия U20

Главной и единственной звездой сборной Дании является голкипер Мартин Сёгор, но он сегодня в запасе, и ворота будет защищать Вильям Рёрт! Двухметровый Сёгор играл против Канады, и заменили его тренеры почему-то только после десятой пропущенной шайбы. Вратарь, которому прочат первый раунд драфта-2019 в НХЛ, был так взбешен решением продержать его на льду так долго, что сразу ушел в раздевалку! Впрочем, не стоит думать, что сегодня дело в скандале. Просто тренерский штаб датчан понимает сложность игры и бережет основного вратаря для следующих встреч, тем более с первой игры прошли только сутки.