Россия U20

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Так ничего датчане и не смогли создать в большинстве у ворот Тарасова. Подколзин покинул штраф-бокс.
Первую минуту наши здорово провели, еще и вывели шайбу в чужую зону, и у датчан всего 40 секунд осталось на развитие наступления от своих ворот.
Датчане по-прежнему впереди по броскам в створ, да и моментов скандинавы явных создали побольше. Благо, Тарасов — чуть ли не самый талантливый голкипер в мире по своему возрасту.
У Кирилла Слепца никак не могли в своей зоне отобрать шайбу соперники, но момент наш форвард, который, кстати, заработал реализованное командой удаление, так и не создал.
Датчане не могут сейчас выбраться из собственной зоны, зато пытаются после свистка задрать Костина. Наш капитан и проспект «Сент-Луиса» подначивает соперников с ухмылкой, но не лезет в драку. Молодец.
Хлесткий бросок Алексеева с кистей от синей после перепасовки — Рёрт на месте.
Кстати, Кравцову ассистировали капитан Костин и Муранов.
Первая позиционная атака датской сборной закончилась ничем.
Не полетели мы добивать соперника сразу, как вчера канадцы, но у нас другой стиль. Размашисто через среднюю зону раскатываемся, правда, пока не можем залезть в чужую после первого взятия ворот.
Самый опытный датский хоккеист Йонас Рёдбьерг (это его четверты МЧМ!) вывел шайбу из своей зоны в нашу, но пас на партнера у него получился неточным, пошла быстрая встречная атака, в которой наши разыграли все как по нотам и вывели Виталия Кравцова на убойный бросок. Форвард «Трактора» и один из лидеров нашей команды расстрелял ворота с дальнего пятака без сопротивления.
ГООООООООООООООООЛ! Виталий Кравцов — 1:0!
По броскам пока 2-3 — уступаем датчанам. Да и голевой момент был именно у наших соперников.
Выиграли наши хоккеисты вбрасывание в датской зоне и дело закончилось броском оказавшегося на синей линии Шэна в сторону ворот, после чего приличное давление было на пятаке перед Рёртом, но в итоге Вильям зафиксировал шайбу.
Пока не можем закрепиться в чужой зоне, а попытки бросков блокируют датские защитники. Пока у «викингов» очень боевой настрой и море энтузиазма.
Вторая минута игры для нашей команды тоже не сложилась — пока все сумбурно.
Поеееехали! Матч начался.
Интересно, что Олаф Эллер — наставник датской молодежки, друг Валерия Брагина, с которым он играл вместе. Так бывает.
Конечно, наша команда сегодня явный фаворит, но важнее посмотреть, какой хоккей покажут подопечные Валерия Брагина. Мы очень надеемся и верим в золото! Впервые за долгое время у нас три созидающих звена, да и в четвертом есть суперюниор Василий Подколзин!
Главной и единственной звездой сборной Дании является голкипер Мартин Сёгор, но он сегодня в запасе, и ворота будет защищать Вильям Рёрт! Двухметровый Сёгор играл против Канады, и заменили его тренеры почему-то только после десятой пропущенной шайбы. Вратарь, которому прочат первый раунд драфта-2019 в НХЛ, был так взбешен решением продержать его на льду так долго, что сразу ушел в раздевалку! Впрочем, не стоит думать, что сегодня дело в скандале. Просто тренерский штаб датчан понимает сложность игры и бережет основного вратаря для следующих встреч, тем более с первой игры прошли только сутки.
Изначально наш тренерский штаб заявил на турнир 21-го из имеющихся 25-ти в распоряжении хоккеистов. Всего на МЧМ могут сыграть 23 человека, а дозаявки можно делать вплоть до финала. Главное, чтобы в день матча игрок был в заявке за два часа до стартового вбрасывания. Сегодня было принято решение добавить в состав защитника Савелия Ольшанского, с чем его и хочется поздравить. И у нас остается еще одна дозаявка. Видимо, на случай травмы.
Итак, давайте сразу к составу нашей сборной на первую для нее игру турнира. Вот каких хоккеистов и в каких сочетаниях выставил тренерский штаб сборной России во главе с Валерием Брагиным. Даниил Тарасов (Петр Кочетков)
Илья Морозов — Даниил Журавлев; Иван Муранов — Артем Галимов — Кирилл Слепец. Дмитрий Саморуков — Марк Рубинчик; Григорий Денисенко — Виталий Кравцов — Клим Костин. Александр Алексеев — Александр Романов; Николай Коваленко — Павел Шэн — Степан Старков. Савелий Ольшанский; Кирилл Марченко — Иван Морозов — Василий Подколзин.
Чемпионат мира стартовал вчера, и в группе А уже показали себя миру все наши соперники. Сначала сборная Чехии одержала очень тяжелую волевую победу в овертайме над Швейцарией (2:1), а затем Канада буквально разнесла наших сегодняшних оппонентов датчан — 14:0. В группе В США смогли отыграться в третьем периоде и вырвать победу у Словакии (2:1), причем каждая сборная не реализовала по одному буллиту, а Швеция благодаря дублю защитника Бреннстрема обыграла считающихся чуть ли не главными фаворитами финнов (2:1).
Начало игры — в 0.00 мск.
Доброй ночи, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча группового этапа молодежного чемпионата мира, в котором встречаются сборные России и Дании.