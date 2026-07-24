«Очень серьезный удар». ВС России поразили выставку БПЛА с представителями ВПК Украины

Вооруженные силы России нанесли удар по полигону в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка вооружения, сообщил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.
«Очень серьезный был удар днем 24 июля по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. Там были наши знакомые
<…> Скорее всего, это было целенаправленно под конкретное мероприятие», — отметил он в эфире украинского канала «Апостроф».
Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждает, что место военной выставки атаковали две баллистические ракеты. При этом он подчеркнул, что в украинской армии уже давно запрещено проведение публичных мероприятий и крупных собраний из соображений безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время в Киевской области проводится спасательная операция. Какой именно объект был атакован, украинский лидер не стал уточнять.
В Киевской областной военной администрации рассказали, что на месте ударов работают все экстренные и оперативные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.
Как сообщает «Страна.ua», в интернете была доступна афиша выставки. В ней указано, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена». Организатором выступила Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий на Украине «Армада».
Украинский Совет оружейников сообщил, что в атакованной локации находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, в результате удара погибли десять человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести, заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.
«Война не освобождает от ответственности за управленческие решения <…> Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были должным образом оценены риски в условиях военного положения», — подчеркнул он.
Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, добавил Кравченко.
Минобороны России пока не комментировало удар по военной выставке под Киевом.
«Не в радиусе баллистики!»
Совет оружейников утверждает, что информация о точном месте пребывания участников выставки публично не распространялась. Однако украинский военный Telеgram-канал «Николаевский Ванек» заявил, что организаторы мероприятия запускали онлайн-регистрацию участников.
«Проводите это все не в радиусе баллистики! Ну не можете вы запускать онлайн-регистрацию на выставку и ожидать, что 100% эта информация не попадет [россиянам]. Невозможно это просто»,
— говорится в публикации.
Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал, что отказался от посещения этой выставки, поскольку посчитал ее проведение рискованным.
«Я там не был и не планировал быть на этом полигоне... Таких различных мероприятий проводится десятки (если не сотни). Когда я вижу риски, я на полигон не еду», — написал он в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).