«Очень серьезный удар». ВС России поразили выставку БПЛА с представителями ВПК Украины

На Украине подтвердили результативный удар по выставке БПЛА «Армада» под Киевом

Российские войска атаковали полигон в Киевской области Украины, где проходила военная выставка беспилотных систем. На мероприятии находились представители украинской оборонной промышленности. По предварительной информации, погибли десять человек, еще около сотни ранены. Украинская сторона утверждает, что ВС России выпустили две баллистические ракеты. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Вооруженные силы России нанесли удар по полигону в Бучанском районе Киевской области, где проходила выставка вооружения, сообщил основатель украинской компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик.

«Очень серьезный был удар днем 24 июля по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения. Там были наши знакомые

<…> Скорее всего, это было целенаправленно под конкретное мероприятие», — отметил он в эфире украинского канала «Апостроф».

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждает, что место военной выставки атаковали две баллистические ракеты . При этом он подчеркнул, что в украинской армии уже давно запрещено проведение публичных мероприятий и крупных собраний из соображений безопасности.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время в Киевской области проводится спасательная операция. Какой именно объект был атакован, украинский лидер не стал уточнять.

В Киевской областной военной администрации рассказали, что на месте ударов работают все экстренные и оперативные службы. Ликвидация последствий атаки продолжается.

Как сообщает «Страна.ua», в интернете была доступна афиша выставки. В ней указано, что на мероприятии продемонстрируют «комплексные решения для защиты критической инфраструктуры от современных воздушных угроз», а сама выставка «критически защищена». Организатором выступила Ассоциация производителей беспилотных систем и сопутствующих технологий на Украине «Армада».

Украинский Совет оружейников сообщил, что в атакованной локации находились представители украинской оборонной промышленности . По предварительной информации, в результате удара погибли десять человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести, заявил генпрокурор Украины Руслан Кравченко в своем Telegram-канале.

«Война не освобождает от ответственности за управленческие решения <…> Следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были должным образом оценены риски в условиях военного положения», — подчеркнул он.

Возбуждено уголовное дело по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, добавил Кравченко.

Минобороны России пока не комментировало удар по военной выставке под Киевом.

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«Не в радиусе баллистики!»

Совет оружейников утверждает, что информация о точном месте пребывания участников выставки публично не распространялась. Однако украинский военный Telеgram-канал «Николаевский Ванек» заявил, что организаторы мероприятия запускали онлайн-регистрацию участников.

«Проводите это все не в радиусе баллистики! Ну не можете вы запускать онлайн-регистрацию на выставку и ожидать, что 100% эта информация не попадет [россиянам]. Невозможно это просто»,

— говорится в публикации.

Советник президента Украины по вопросам развития технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов с позывным Флеш рассказал, что отказался от посещения этой выставки, поскольку посчитал ее проведение рискованным.

«Я там не был и не планировал быть на этом полигоне... Таких различных мероприятий проводится десятки (если не сотни). Когда я вижу риски, я на полигон не еду», — написал он в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).