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Матч проходит на «Хартвалл-Арене», домашнем льду выступающего в КХЛ «Йокерита».
В последний раз сборную Швеции мы обыгрывали почти год назад на Кубке Первого канала, а после были поражения на Чешских и Шведских играх и на чемпионате мира... Посмотрим, как будет сегодня?
Итак, составы команд. Илья Воробьев выставил следующих хоккеистов на эту игру.
Сборная России выиграла свой первый матч, без пропущенных шайб одолев Финляндию — 3:0. Шведы не без проблем, но справились с чехами — 3:2. Так что сегодня у нас потенциальный матч за победу во всем Кубке «Карьялы».
Игра начнется в 14.00 по московскому времени.
Добрый день, уважаемые любители хоккея! Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча Кубка Карьяла, в котором встречаются сборные Швеции и России.