НАТО запасается дронами на случай конфликта с Россией. Почему они могут устареть еще до столкновения?

BI: НАТО запасается дронами на случай конфликта с Россией, но они могут устареть

Страны НАТО наращивают закупки беспилотников и средств борьбы с ними, однако в альянсе опасаются, что такие арсеналы устареют еще до возможного столкновения с Россией. Опыт Украины показал, что технологии БПЛА меняются за считаные месяцы, поэтому НАТО намерено пересмотреть подход к закупкам и теснее работать с производителями.

Страны НАТО наращивают закупки беспилотников и средств борьбы с ними, однако создаваемые запасы могут потерять актуальность еще до возможного военного столкновения. Опыт конфликта на Украине показал, что технологии в этой сфере меняются в течение нескольких месяцев, а отдельные производители корректируют выпускаемые аппараты до 20 раз в месяц, пишет Business Insider.

Представители альянса предлагают отказаться от прежней модели, при которой военные закупают крупные партии беспилотников, отправляют их на склады и рассчитывают использовать спустя несколько лет.

НАТО планирует не накапливать миллионы одинаковых аппаратов, а поддерживать постоянное взаимодействие с производителями, ускорять испытания новых систем и регулярно модернизировать уже принятые на вооружение образцы.

Дроны не дождутся войны

Помощник генерального секретаря НАТО по оборонной промышленности, инновациям и вооружениям Тарья Яакола заявила, что в сфере беспилотников и средств противодействия им альянс больше не может действовать по прежней схеме — закупать технику, складировать ее и ждать момента применения.

По ее словам, вместо отдельных контрактов НАТО необходимо формировать стратегические отношения с оборонными компаниями. Такой подход должен позволить промышленности сохранять производственные мощности, а военным — заказывать аппараты, соответствующие обстановке и уровню развития технологий на момент их фактической поставки.

Опасения внутри альянса связаны с тем, что беспилотники представляют собой сочетание электроники, программного обеспечения, систем связи и навигации. Изменение способов радиоэлектронного подавления или перехвата сигнала может потребовать быстрой замены отдельных компонентов либо всей конструкции аппарата.

Генеральный инспектор бундесвера Карстен Бройер также усомнился в эффективности накопления беспилотников. Он обратил внимание на оценки немецких властей, согласно которым Россия может получить возможность для вооруженного столкновения с НАТО к 2029 году. Бройер задался вопросом, сохранят ли закупленные сейчас аппараты боевую ценность к этому сроку.

Бройер подчеркнул, что готовность нельзя обеспечить только за счет количества техники. По его словам, вооруженным силам необходимо постоянно работать с промышленностью, испытывать новые разработки и быть готовыми списывать или уничтожать образцы, которые перестали соответствовать требованиям.

Двадцать обновлений за месяц

Business Insider отмечает, что украинские производители могут вносить небольшие изменения в беспилотники до 20 раз в месяц. Более масштабное обновление продукции происходит примерно раз в полгода. Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Давид Алоян заявил изданию, что для производителей решающее значение имеет скорость. По его словам, решения, которые используются в зоне боевых действий, могут устареть в течение нескольких месяцев.

Обновления могут затрагивать частоты связи, программное обеспечение, способы управления, камеры, системы навигации и защиту от средств радиоэлектронной борьбы. Компании получают информацию непосредственно от военных, после чего дорабатывают аппараты и возвращают новые версии на испытания.

Яакола назвала такую модель одним из главных уроков, которые НАТО может извлечь из украинского опыта. Она отметила, что местные компании поддерживают прямую связь с военными и способны представить измененное решение в течение нескольких недель.

НАТО меняет правила закупок

Проблему быстрого устаревания беспилотников в НАТО обсуждают одновременно с расширением дроновых программ альянса. На саммите организации в Анкаре 7 июля была представлена инициатива Drone Edge, предусматривающая инвестиции стран-участниц в размере более $40 млрд в беспилотные и противодроновые системы в течение пяти лет.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что беспилотники изменили характер современных боевых действий и стали одним из решающих факторов на поле боя. По его словам, альянс намерен одновременно расширять возможности по массовому применению дронов и создавать системы, позволяющие обнаруживать, распознавать и нейтрализовывать их.

Согласно сообщению НАТО, к концу 2027 года страны альянса планируют подготовить в пять раз больше операторов беспилотников. Программу обучения пилотов NATO Flight Training Europe распространят на специалистов по беспилотным системам. Сейчас в рамках проекта используются 16 учебных центров в восьми государствах.

Для ускорения закупок НАТО также создаст специальную площадку, на которой страны смогут выбирать проверенные альянсом и совместимые с его требованиями системы противодействия дронам. Агентство НАТО по обеспечению и закупкам заключило контракт стоимостью в сотни миллионов долларов на приобретение разведывательных беспилотников для государств — членов организации.

Отдельно несколько стран НАТО участвуют в совместном проекте Deep Precision Strike Drone. Он предусматривает совместную разработку дальнобойных ударных беспилотников, а также поиск новых механизмов закупки, которые позволят быстрее внедрять разработки и привлекать компании, ранее не работавшие с оборонными заказами. В проекте участвуют Дания, Эстония, Литва, Нидерланды, Польша и Турция.