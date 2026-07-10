На территории Ильского НПЗ произошел пожар. Обломки дронов упали еще в двух местах

На территории Ильского НПЗ в Краснодарском крае произошел пожар после падения обломков беспилотника. Фрагменты БПЛА также упали во дворе частного дома и на территории предприятия в станице Северской. По предварительным данным, пострадавших нет.

На территории Ильского нефтеперерабатывающего завода (НПЗ) в Северском районе Краснодарского края произошел пожар после падения обломков беспилотника. По предварительным данным, никто не пострадал, сообщил оперативный штаб региона.

Фрагменты БПЛА также обнаружили по двум адресам в станице Северской. В одном случае они упали во дворе частного дома, в другом — на территории местного предприятия. Пострадавших там также нет, на местах падения обломков работают оперативные и специальные службы.

Завод горел месяц назад

Предыдущее возгорание на территории Ильского НПЗ произошло в ночь на 2 июня. Пострадавших не было, огонь потушили днем. В ликвидации возгорания участвовали 159 человек и 47 единиц техники, в том числе подразделения МЧС России.

Одновременно с июньским пожаром обломки БПЛА упали на территории многоквартирного дома в Славянске-на-Кубани. Люди не пострадали. Региональные власти не сообщали о повреждениях жилого здания.

Другое крупное возгорание на Ильском НПЗ случилось 17 февраля. Тогда повреждения получил резервуар с нефтепродуктами, а площадь пожара составила около 700 кв. м. Изначально к тушению привлекли 72 человека, 21 единицу техники и пожарный поезд. Позднее группировку увеличили до 125 специалистов и 34 единиц техники. О полной ликвидации пожара оперштаб сообщил утром 19 февраля. Пострадавших не было.

Еще один пожар произошел на заводе в новогоднюю ночь. Обломки БПЛА упали на территорию предприятия 1 января, после чего огонь охватил участок площадью около 25 кв. м. Возгорание ликвидировали к утру, технологические процессы предприятия нарушены не были.

Что известно об НПЗ

Ильский НПЗ находится в поселке Ильском на 55-м километре автодороги Краснодар — Новороссийск. Предприятие занимается приемом, хранением и переработкой углеводородного сырья, а также отгружает готовую продукцию автомобильным и железнодорожным транспортом. Завод относится к ведущим нефтеперерабатывающим предприятиям Южного федерального округа.

Производственный комплекс включает шесть технологических установок переработки нефти общей мощностью 6,6 млн тонн в год. До конца 2020 года мощность предприятия составляла 3 млн тонн, после запуска установки первичной подготовки и переработки нефти ЭЛОУ-АТ-6 она увеличилась более чем вдвое. Мощность самой установки составляет 3,6 млн тонн в год.

Предшественник современного предприятия начал работу в 1980 году и первоначально выпускал дорожный, строительный и кровельный битум. В начале 2000-х годов площадку переориентировали на переработку нефти. В последующие годы на заводе последовательно ввели установки АТ-1, АТ-2, АТ-3, АТ-4 и АТ-5, построили резервуарные парки, железнодорожную и автомобильную эстакады, а также подключили предприятие к системе магистральных нефтепроводов.