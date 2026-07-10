Следователи назвали причину смерти двух девочек в Туве. Экспертиза не выявила признаков насилия

Следователи назвали предварительную причину смерти двух школьниц, пропавших в Кызыле 1 июля и найденных в районе Енисея. По данным СК по Туве, обе девочки утонули, признаков насильственной смерти экспертиза не выявила.

Предварительной причиной смерти двух девочек, пропавших в Кызыле 1 июля и найденных в районе Енисея, стало утопление, сообщило следственное управление СК по республике Тыва.

В ведомстве уточнили, что назначенные судебно-медицинские экспертизы подтвердили отсутствие на телах признаков насильственной смерти. Точная причина смерти будет установлена по итогам экспертных исследований, расследование уголовного дела продолжается.

Экспертиза указала на утопление

В СК заявили, что для установления точной причины смерти девочек назначены судебно-медицинские экспертизы. По предварительным результатам, признаков насильственной смерти на телах не обнаружено, а причиной смерти обеих девочек стало утопление.

Накануне в ведомстве сообщали, что тела двух погибших обнаружили 9 июля в районе реки Енисей. Одно тело нашли на берегу в районе села Сукпак Кызылского района, второе — в районе села Ийи-Тал Улуг-Хемского района. Тогда в СК уточняли, что на местах происшествия работали следователи и криминалисты, а для установления обстоятельств произошедшего назначались экспертизы. Родители опознали погибших.

Исчезли после выхода из дома

Две девочки пропали вечером 1 июля в Кызыле. Они вышли из дома и не вернулись. После обращения родственников начались поиски, к которым подключились сотрудники полиции, спасатели, следователи, волонтеры и местные жители.

В ходе поисков на берегу Енисея нашли телефоны девочек. В 400 метрах от них обнаружили обувь одной из школьниц. Позже спасатели нашли обувь и в других местах у воды. По факту безвестного исчезновения несовершеннолетних было возбуждено уголовное дело.

Следователи также изучали записи камер видеонаблюдения, чтобы восстановить маршрут девочек после выхода из дома. До обнаружения тел проверялись разные версии произошедшего, включая несчастный случай на воде.

Енисей прочесывали сутками

Поиски девочек продолжались больше недели. Зону обследования постепенно расширяли вдоль Енисея и прилегающих территорий. В операции участвовали спасатели, сотрудники полиции, следователи, волонтеры, водолазы, специалисты ГИМС, а также расчеты беспилотной авиации.

По данным МЧС, поисковые работы велись на земле, воде и с воздуха. Ход операции находился на личном контроле начальника главного управления МЧС России по республике Тыва генерал-майора внутренней службы Алексея Артемова. В отдельные дни к поискам привлекались сотни человек, обследовались береговая линия, острова, завалы из коряг и древесины.

Поиски координировал штаб

В Туве был создан единый оперативный штаб, который координировал работу ведомств и волонтеров. За ходом поисков следили власти республики, волонтеры и местные жители.

Глава Тувы Владислав Ховалыг после обнаружения тел сообщил, что процедура опознания завершена. Он выразил соболезнования родным погибших и поблагодарил жителей и волонтеров, которые участвовали в поисках. Семьям погибших будет оказана материальная помощь и психологическая поддержка.

Ховалыг также призвал жителей воздержаться от обсуждения неподтвержденных версий в соцсетях. По его словам, близким погибших сейчас нужны покой и поддержка. Расследование уголовного дела продолжается, точные обстоятельства произошедшего должны установить следователи и эксперты.