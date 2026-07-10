«Хватит бегать по пустыне с автоматами». Макаревич призвал Израиль к миру с соседями

Живущий в Израиле музыкант Андрей Макаревич опубликовал в соцсетях пост о внутренней политике страны, службе в ЦАХАЛ и отношениях с соседними государствами. Он написал, что Израилю следует перестать «ругаться, драться и перекрывать дороги», а также описал сценарий, при котором отказ от военной логики мог бы сделать соседние страны «самыми близкими и нежными друзьями» Израиля.

Живущий в Израиле музыкант Андрей Макаревич (признан в РФ иностранным агентом) раскритиковал в соцсетях политику местных властей.

«С большой печалью замечаю, что при решении внутренних проблем наша страна совершает одну и ту же ошибку — выбирает половинчатый путь», — написал он.

Музыкант напомнил, что Израиль — «очень маленькая страна», где живут около 10 млн человек. Рассуждая о будущем страны, он заявил, что ее гражданам следует отказаться от конфликтов с окружающими государствами.

«Довольно ругаться, драться и перекрывать дороги. Кто же будет служить в ЦАХАЛЕ, спросите вы? Да никто не будет! Хватит бегать по пустыне с автоматами», — написал Макаревич.

По его словам, « свободолюбивые страны, окружающие нас со всех сторон, увидев, что сионистская военная угроза исчезла на корню, офигеют от такого чуда и завтра станут нашими самыми близкими и нежными друзьями».

«Завалят любовью и финиками. А деньжищ-то сколько освободится! Мы можем превратиться в самую богатую страну Ближнего Востока. В общем, от всеобщего счастья нас отделяет один шаг. Давайте сделаем его вместе!» — написал Макаревич.

Дом повредили обломки

Месяц назад дом Макаревича в Хайфе получил повреждения после падения обломков иранской ракеты. Об этом в соцсетях сообщила супруга музыканта Эйнат Кляйн. По ее словам, во время атаки они возвращались домой из гостей и, подъехав к дому, обнаружили повреждения здания и несколько очагов возгорания. После атаки стекло в детской комнате оказалось разбито, а сад засыпан кусками металла. Никто не пострадал.

«На обратном пути нас ждал восхитительный салют из Ирана, прямо над головами. Полежав минут 40 на обочине, мы какими-то мелкими перебежками все же добрались домой, а там... Повторюсь, вчера был отличный день. Потому что, несмотря на разрушения, три точки возгорания и еще бог знает что», — написала она.

После этого пресс-секретарь группы «Машина времени» Антон Чернин сообщил aif.ru, что, несмотря на произошедшее, музыкант уехал в концертный тур. 12 июня группа выступила в Варшаве на фестивале Outloud, кроме того концерты были запланированы в Кишиневе, Белграде и Тель-Авиве.

Возможность переезда Макаревича с семьей в более безопасное место Антон Чернин опроверг.

«Нет, никто никуда не перебирается», — отметил он.

Весной 2026 года сообщалось, что Андрей Макаревич отменяет концерты из-за конфликта на Ближнем Востоке. В частности, из-за регулярных обстрелов Израиля он вынужденно перенес на ноябрь концерт на Кипре, который должен был пройти 3 марта.

Life со ссылкой на SHOT отмечал, что по территории между Тель-Авивом и Хайфой, где находится дом музыканта, чаще всего прилетают иранские ракеты и дроны. По этой причине ему с семьей приходится прятаться в бомбоубежище либо под лестницей в своем жилище.

В Израиль перебрался и другой уехавший из России артист — Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом). После переезда он назвал свою новую родину непростой для жизни страной, но отмечал, что ему там «классно». В июне 2025 года он рассказывал, что недавно наткнулся на рейтинг самых счастливых стран, где Израиль оказался на восьмой позиции, обогнав Германию и Великобританию. По словам юмориста, в его голове промелькнула мысль: «Я что-то не заметил».

«И вдруг я понял, что замер счастья ведется не по тому, как в стране живется по сравнению с другими, а именно по тому, как может остро почувствовать счастье здесь. Что-то сделать в Израиле — такой адский геморрой, что когда это ты делаешь, то чувствуешь себя невероятно счастливым», — отмечал Слепаков.