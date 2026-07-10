Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Фото

Самые красивые болельщики на ЧМ-2026

Беги, Том, беги. Лучшие из лучших ролей Тома Хэнкса
I Need a Hero: умерла легендарная певица Бонни Тайлер
От жены авторитета до узницы ГУЛАГа: лучшие роли Екатериной Гусевой
"Теннис — это такой кайф". Анастасии Мыскиной — 45

Чемпионат мира по футболу — 2026 вступил в решающую стадию. После расширенной групповой части и первых матчей на вылет турнир добрался до четвертьфиналов. На поле сборные борются за места в полуфинале и финале, а на трибунах и в фан-зонах продолжается отдельное соревнование за самый заметный образ, самый громкий сектор и самую эмоциональную реакцию на игру.

ЧМ-2026 впервые проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, а расширенный формат с 48 сборными сделал турнир самым масштабным в истории. Из-за этого география болельщицких тоже стала шире. Фанаты собираются не только на стадионах Северной Америки, но и на площадях Мехико, Лиссабона, Каира, Берлина, Рио-де-Жанейро, Ванкувера и других городов.

На трибунах и в фан-зонах плей-офф тоже хватает героев кадра. Среди них болельщики, которые выделяются не только флагами и атрибутикой сборных, но и своей внешностью, харизмой и реакцией на происходящее в матче. Одни напряженно следят за каждой атакой, другие празднуют голы, позируют с национальными флагами или попадают в объективы во время драматичных минут перед финальным свистком.

Самые яркие образы болельщиков плей-офф ЧМ-2026 — в галерее «Газеты.Ru».

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как оформить доверенность на родственника и не потерять квартиру? Инструкция
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!