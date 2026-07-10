Самые красивые болельщики на ЧМ-2026

Чемпионат мира по футболу — 2026 вступил в решающую стадию. После расширенной групповой части и первых матчей на вылет турнир добрался до четвертьфиналов. На поле сборные борются за места в полуфинале и финале, а на трибунах и в фан-зонах продолжается отдельное соревнование за самый заметный образ, самый громкий сектор и самую эмоциональную реакцию на игру.

ЧМ-2026 впервые проходит сразу в трех странах — США, Канаде и Мексике, а расширенный формат с 48 сборными сделал турнир самым масштабным в истории. Из-за этого география болельщицких тоже стала шире. Фанаты собираются не только на стадионах Северной Америки, но и на площадях Мехико, Лиссабона, Каира, Берлина, Рио-де-Жанейро, Ванкувера и других городов.

На трибунах и в фан-зонах плей-офф тоже хватает героев кадра. Среди них болельщики, которые выделяются не только флагами и атрибутикой сборных, но и своей внешностью, харизмой и реакцией на происходящее в матче. Одни напряженно следят за каждой атакой, другие празднуют голы, позируют с национальными флагами или попадают в объективы во время драматичных минут перед финальным свистком.

Самые яркие образы болельщиков плей-офф ЧМ-2026 — в галерее «Газеты.Ru».